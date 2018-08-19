〈南部〉200隻流浪犬 霸占屏東運動公園

2018-08-19

狂吠追人 民眾進村得繞路

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣立運動公園月初傳出一夜之間有五隻流浪犬被打死，動保團體為此到屏東縣政府陳情，要為流浪犬爭取生存空間，公園所在地竹田鄉永豐村民則集體怒批，公園「狗滿為患」無人管，流浪犬已暴增到兩百隻，村民常被狗追而跌倒、受傷，現在都要繞路進入村莊，他們譴責殺害流浪狗的行為，但政府放任狗群擴大，他們也不排除到縣府抗議。

零撲殺政策沒配套 數量暴增

屏東縣立運動公園佔地達二十公頃，零撲殺政策上路一年半來，流浪犬數量暴增，從去年約三十隻到今年已近二百隻，村民不堪其擾，譏當地為「野狗公園」。永豐村社區發展協會理事長涂廣智說，狗群壯大後，會朝落單的人狂吠、狂追，由於進出村莊都會經過公園，公園旁是麟洛國中，對學生及村民造成很大的威脅。

村民表示，公園裡立著嚴禁餵食的告示牌，但村民卻多次看到愛狗人士定時到公園餵狗，政府無法可管，狗群越來越龐大，零撲殺政策沒有完善的配套，後果卻讓民眾來承擔。

竹田鄉公所表示，公園附近的養禽戶，雞、鴨禽類常遭到流浪犬攻擊，籲請民眾勿在公園內餵食流浪犬。

縣府︰今年絕育經費增100萬

屏縣府農業處長黃國榮表示，為落實TNR（Trap Neuter Return，誘捕、絕育、回置，是一種以人道方式管理和減少流浪犬和流浪貓數量的方法），今年縣府編列兩百二十八萬元預算進行犬貓絕育，比去年增加一百萬元，近日將邀集地方民眾、動保團體及縣府相關單位，研議運動公園的流浪犬群問題。

公園裝新路燈、監視器

公園管理單位屏縣體育發展中心主任李達平表示，過去公園內裝設監視器及路燈遭到破壞，新的路燈、監視器預計下週就能完工，將跨單位合作，保障民眾人身安全。