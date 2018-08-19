〈台北都會〉柯文哲首場競選活動 像粉絲見面會

2018-08-19

〔記者黃建豪／台北報導〕爭取連任的台北市長柯文哲，昨晚舉辦首場競選活動「Team KP Let’s GO」，全程近兩小時以粉絲音樂見面會形式呈現，前半段播放歌曲讓支持者跳舞，後半段為長達半小時的政績宣傳演講。柯文哲說，他上屆的選舉訴求是「這次聽孩子的話」，這屆要改成「這次聽孫子的話」。

柯文哲競選辦公室七月以民眾認購文宣品的方式，募得四千多萬元選舉捐款後，昨下午舉行面交活動，讓支持者分梯次領取Team KP襯衫等文宣品。晚間七點柯登場前，主辦單位先播放仿效美國知名漫畫公司「漫威」系列電影片頭與背景音樂後，讓柯文哲「英雄式」登場。

柯文哲演講指出，他上屆在選前一個月就停止募款、也公布帳目，在台灣政壇沒有其他人可以這樣做。柯還以建成圓環為例，暗批前市長馬英九「過去政府常蓋沒有用的東西」，也提及前市長郝龍斌的世大運預算編列一九八億元，但他只編一五二億元就辦完世大運。

柯文哲強調，北市需要可長可久的老人照護系統，不是重陽敬老金每年發七億元後，就說莎唷娜啦（日文：再見），「如果是你賺的要發給大家，我會說謝謝，但那並不是，回去告訴你的阿公阿嬤，柯文哲是對的。」柯還打趣說，他上屆的選舉訴求是「這次聽孩子的話」，這屆要改說「這次聽孫子的話」。

粉絲吳先生表示，他本身不算鐵粉，也不是台北市民，只是支持柯文哲的從政理念。從新聞看，覺得柯文哲跳脫以往不同的藍綠鬥爭，能專注在該做的事情上。