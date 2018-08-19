〈台北都會〉大稻埕煙火秀 熊讚掌印炫麗綻放

2018-08-19

〔記者楊心慧、黃建豪／台北報導〕「二○一八台北河岸音樂季」十七至十九日在大稻埕碼頭登場，重頭戲「水幕煙火秀」昨晚八點登場，施放時間三二○秒雖比去年還短，但首度搭配水幕秀，引起民眾好奇，水舞此起彼落，夏日夜空綻放著「熊讚掌印」、「LOVE」煙火樣式，十分絢爛繽紛，看著炫麗的煙火在空中綻放，民眾不斷歡呼，現場氣氛熱鬧又浪漫。

淡水河日前出現上萬條死魚，漂到北市大稻埕碼頭水岸，一度擔心影響活動興致，但昨已聞不太到腥味。為響應環保，河岸音樂季煙火秀減量，長度僅剩五分廿秒，但首度嘗試搭配水幕演出，「熊讚掌印」及「LOVE」煙火樣式，讓民眾看得很過癮；不過有民眾表示，水幕表演距離太遠看不到，有點可惜，所幸煙火很特別。

擔心又惹負評 陳佩琪取消看煙火

市長夫人陳佩琪昨原定陪同市長柯文哲參加河岸音樂季，疑不滿先前屢屢出席活動卻惹一身負評，下午在臉書PO文表示不會出席看煙火。市府發言人劉奕霆表示，市長夫人屢遭外界質疑有「干政」之嫌，幾經考慮後決定不出席活動，避免引起外界諸多爭議。

昨河岸音樂季現場安排互動小遊戲，並準備河岸拍貼機，讓民眾玩得盡興。市府觀傳局表示，今日為台北市吉祥物「熊讚」的生日，下午三時將舉辦慶生活動，晚上則有電搖之夜，金曲最佳新人茄子蛋、唱跳歌手鼓鼓、創作才子蕭秉治等人將到場演出，歡迎民眾前往。