〈台北都會〉跑攤四度撞場 蘇貞昌、侯友宜巧妙錯開

2018-08-19

〔記者賴筱桐、葉冠妤、翁聿煌／新北報導〕距離十一月二十四日的投票日已經「破百日」，藍、綠選將四處趕場短兵相接，國民黨新北市長參選人侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天週六都行程滿檔，結果連撞四場，但主辦單位及雙方陣營都技巧性的錯開時間，兩人沒有「強碰」，雖然「王不見王」，但互別苗頭、搶票激烈。

成蘆大橋下健走 雙雙吸人氣

民進黨市議員陳啟能昨天在蘆洲區微風運河的成蘆大橋下舉辦健走活動，侯友宜、蘇貞昌都受邀參加，侯前腳剛走，蘇約三分鐘後抵達，兩人都受到熱烈歡迎。對於陳啟能的邀請，媒體詢問侯友宜是否成功挖樁綠營選票？侯答說，運動不分黨派，他和陳啟能是多年好友，「兩人感情黏在一起，我們好感情逗陣行！」

蘇貞昌表示，二重疏洪道公園跟微風廣場都是他當年的政績，大家已看到他的執行力跟魄力，市長的態度會決定城市進步的速度及效率。陳啟能則說，不論未來誰當選，都要中庸地看待市政，他因此公平邀請兩黨市長參選人參加活動。

林健男壽宴上 兩人各據一方

第二場「撞場」是前縣議員林健男昨天中午在新莊區歡慶八十歲壽宴，現場冠蓋雲集，國民黨主席吳敦義和侯友宜、蘇貞昌都受邀出席，吳敦義簡短致意後先離席，侯友宜隨後到場並逐桌敬酒，蘇貞昌此時抵達並到主桌寒暄，因宴會廳廣闊，兩人雖然同場但各據一方，最後並未碰頭，侯在蘇抵達後沒多久也離席。

都更三箭挨諷 侯︰歡迎討論

昨天晚間分別在五股區舉辦的彰化縣同鄉會、新莊區舉辦的宜蘭縣同鄉會活動當中，蘇貞昌、侯友宜也兩度「撞場」，都刻意錯開出席時間，兩人的人氣都很高，拚場氣氛濃厚。

侯友宜前天提出「都更三箭」政策，被蘇貞昌陣營嘲諷「侯友宜打臉市政府」，指侯友宜自己也承認近幾年的新北都更緩慢。對此，侯友宜昨天受訪說，「都更三箭」的效率更好，「老縣長如果有任何建議或想法也可提出，大家共同討論」；侯並說，市政建設不是緬懷過去，而是在前人的基礎上做得更多、更好，他並質疑老縣長任內「有沒有想過軌道建設？有沒有想過國民運動中心？有沒有想過公托、托老？」昔日的污水下水道百分比只有個位數，新北市府近年已將接管率提升到八十五％。

邀辦五場辯論 蘇︰侯勿閃躲

對於侯友宜表示「都更可以共同討論」，蘇貞昌抓緊機會回應說，希望雙方從九月起可以辦理五場辯論會，讓真理越辯越明，「希望侯友宜不要再閃躲」。侯昨晚對此笑而不答。