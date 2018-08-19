〈台北都會〉九份福山宮「廟中廟」 盡顯神威傳奇

2018-08-19

礦場還願向外增建

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區九份崙地區的福山宮主祀土地公，是當地「水湳洞、金瓜石、九份」地區的重要信仰，昔日的礦工進入礦坑有喪命的風險，挖到金礦的礦工出礦坑後，為了感念土地公庇佑，紛紛捐款協助擴建，但因土地公透過擲筊表達不願搬家，信眾只得向外增建，造就如今「廟中廟」的特殊景象。

福山宮位於通往三貂堡（古地名，如今的雙溪區）古道旁，原本只是一座大約一公尺高的小型土地公廟，隨著移民遷入及日治時期礦業發達，福山宮也愈蓋愈大。

福山宮總幹事王天來指出，在日治時期，福山宮可說是全台規模最大的土地公廟，相傳當時金明利公司的礦主一直挖不到金礦，前來祈求土地公，後來夢到留著白鬍鬚、手拄枴杖的老公公，另一隻手拿著竹籃，籃子內有一根正在燃燒的蠟燭。

礦主醒後不解夢境，回到廟裡解夢，才知土地公指示他找姓「藍」、名「有明」的人協助採礦，礦主想到員工中有一人剛好叫藍有明，就指派主導採礦，後來果然挖到金礦，礦場感念土地公庇佑，捐了大筆錢要給土地公蓋新家；信眾擲筊詢問卻未獲得應允，只得改從舊廟向外擴建，前後陸續擴建整修三次，形成福山宮「廟中廟」的特殊景觀。

偷香爐者受懲歸還

地方耆老說，老一輩流傳土地公的靈驗事蹟，昔日有林英、林黨兩兄弟獲得土地公庇佑，在金瓜石挖金礦發大財，後來揮金如土敗光光，竟怒砸土地公神像洩憤，回家不久就病死了；一九八五年，福山宮的土地公與香爐被偷，坊間流傳小偷拉肚子一個星期，趕緊歸還才沒事。王天來笑說，失竊一事是真的，土地公非常靈驗，「祂自己會解決」。

大殿罕見裸體天使

國內各地的土地公廟愈建愈大，王天來表示，現在的福山宮雖然比不上其他更大型的土地公廟，但大殿上方木雕的西洋式裸體天使像，中西合璧相當罕見，只是不知裸體天使的源由；此外，土地公一手拄枴杖、一手拿菜籃，坐在豺（發音同財）獸的神像上也算少見，吸引各地信眾前來參拜。