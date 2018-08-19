〈台北都會〉金山慈護宮 媽祖肚中有媽祖

2018-08-19

〔記者俞肇福／新北報導〕位於新北市金山區的慈護宮主祀媽祖，從一八○九年建廟迄今，是北海岸知名的信仰中心，正殿主祀的「野柳二媽」更是台灣媽祖廟中，少見的「媽祖肚中有媽祖」，也為媽祖信仰增添一頁傳奇。

現身野柳 清嘉慶年間救迷航

慈護宮副董事長陳壽春表示，相傳清朝嘉慶年間，野柳漁船在外海迷航，漁民祈求媽祖庇佑能安全返港，不久野柳海岸邊有一道紅光射出，引導平安返航，漁民後來在野柳岬的海蝕洞發現一尊約八寸高的金面媽祖小型神像，漁民本想建廟奉祀，但媽祖託夢想到金包里（今天的金山區）大廟安座，後來金包里慈護宮建廟，金包里的媽祖成為大媽，「野柳二媽」成為慈護宮的第二尊媽祖神像，俗稱「金面二媽」。

落腳金山 封存重塑神像腹中

陳壽春說，聽長輩口耳相傳，慈護宮建廟時重新雕塑比較大尊的二媽神像，再把來自野柳岬海蝕洞的八寸媽祖神像，放入大型的二媽神像肚子內，成為少見的「媽祖肚中有媽祖」神尊；他說，海蝕洞的八寸媽祖神像放入大型二媽神像的腹中封存，迄今兩百多年來，沒聽過老一輩的人有誰打開看過，也沒有「腹中媽祖」的照片或畫像，文史資料也沒有「腹中媽祖」的樣貌流傳下來。

復刻神尊 扮分身代遶境出巡

陳壽春指出，由於「野柳二媽」是慈護宮的重要資產，地方節慶經常請二媽到各地遶境，擔心稍有閃失無人可以負責；廟方管委會後來決議打造復刻版的「二媽分身」，四年前請木雕師雕刻復刻版的二媽神尊，另外找來一尊約有兩百年歷史的八寸小型媽祖，也一併放入「二媽」的肚子中。他說，這尊復刻版的二媽神尊擔任二媽的分身代替出巡，但在每年農曆四月十五、四月十六日金山媽祖遶境與二媽回娘家的重要日子，還是由二媽本尊親自出巡。

每年農曆四月十六日的大退潮，當初發現八寸金面媽祖的野柳岬海蝕洞會露出水面，因此，慈護宮的「野柳二媽」都選在這一天回野柳娘家作客，每年有上千位信眾徒步陪同二媽從金山返回野柳娘家，遶境隊伍在台二線蜿蜒成兩、三公里長的人龍，沿途商家、民宅準備供品祭祀。

本尊樣貌 無人看過只聽流傳

至於，從來沒有人看過「野柳二媽」本尊的「腹中媽祖」樣貌，會不會質疑真假？野柳居民湯小姐等人都說：「野柳二媽庇佑漁獲豐收、家戶平安，這是野柳代代流傳的故事，祂的神力庇佑眾生，不需要為了驗證故事的真假去把祂打開，打擾媽祖才是大不敬。」