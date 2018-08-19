〈北部〉時力搶兩席花縣議員 反台獨鬧場

2018-08-19

陪同莊建威、林高捷掃街拜票

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法委員林昶佐、高潞．以用．巴魕剌昨到花蓮，為時代力量花蓮縣提名的二名議員參選人莊建威、林高捷站台，昨下午掃街時卻被反台獨男子鬧場抗議，不斷按喇叭還大喊「中華民國很棒、『小屁孩』不要來亂」！林昶佐受訪時強調，時代力量對於台灣主體意識認同的立場很清楚，雖然「威權時代留下的意識形態」仍有意見，但他不會改變為台灣發聲的立場。

時代力量年底在花蓮縣提名莊建威、林高捷二人，分別參選花蓮縣議員第三及第七選區，為此立法委員林昶佐、高潞．以用．巴魕剌昨天上午陪二參選人到各部落ilisin（豐年祭）拜票，下午四點在吉安好客廣場舉辦「接力！時代力量二○一八夏日全國巡迴花蓮站」記者會，把象徵進入議會的「花蓮－縣議會」車票，交給莊建威、林高捷，兩位參選人也分享參選至今的心得與未來展望。

男駕車違停長按喇叭遭警制止

但活動一開始，一輛紅色自小客在斑馬線附近並排停車、還長按喇叭，現場警員立刻上前勸導男子不要違規停車、停止按喇叭，男子則佯稱「喇叭壞掉」、且堅持不離開，男子與警方僵持五分鐘後，直到警員準備開罰單男子才邊按喇叭邊開車離去；不久男子又重回活動場邊繼續長按喇叭、高呼「中華民國很棒，中華民國要永續，他們那些小屁孩不要來亂了」！

雖現場警方勸導，但男子認為「他有抗議的自由」、要求時力「要有接受別人嗆聲的風度」；之後警員告知男子長按喇叭行為，已違反「社會秩序維護法」、「道路交通管理處罰條例」且可開罰，男子這才鬆手，抗議持續約十分鐘，隨著時代力量出發到黃昏市場掃街才結束。

林昶佐︰不改為台灣發聲立場

對於男子鬧場，立委林昶佐說，時代力量對於台灣主體意識、對台灣認同、對台灣國家正常化，在台灣這幾個主要政黨中，立場是相當清楚的，當然還有緬懷過去大中國意識及威權時代意識形態的人會有意見，但不論如何他都不會改變願意為台灣發聲的立場。