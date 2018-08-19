〈北部〉宜縣議長寶座 時力搶扮關鍵角色

2018-08-19

民進黨陳文昌尋求連任

〔記者林敬倫、江志雄、張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣議員三十四席，本屆民進黨囊括十四席成最大黨，並結合友黨力量，首度拿下議長寶座，陳文昌全力尋求連任。曾連任三屆議長的國民黨張建榮捲土重來，志在必得。無黨議員本屆也有九席實力，若席次攀升也不排除推出議長、副議長人選。時代力量則希望突破議員席次，扮演關鍵角色。

宜蘭縣本屆議員，民進黨有十四席、國民黨為十席、無黨籍九席、親民黨一席；民進黨首度成為最大黨，國民黨前議長張建榮連任三屆，要爭取四連霸，遇到民進黨陳文昌強力挑戰。民進黨席次雖未過半，但透過合縱連橫，讓出副議長寶座給國民黨議員林棋山，換取帶槍投靠，並爭取到友黨支持，最後拉下張建榮。

國民黨張建榮志在必得

國民黨張建榮雖成為「陽春」議員，但聲勢仍是不墜；經過黨內勸進決定捲土重來，並接任國民黨宜蘭縣黨部主委厲兵秣馬，已在全縣各選區部署重兵，要與尋求連任的陳文昌再戰一回合。

國民黨提名十五人參選下屆議員，即使全部當選也無法過半；縣黨部表示，無黨籍在本屆議會九席，下屆預期維持一定席次，成了國民黨爭取合作對象，有機會重奪議長寶座。

在野聯盟也可能推人選

藍、綠之外，無黨籍議員實力亦不能小覷；縣議會在野聯盟總召陳福山認為，基層選舉已不分藍綠，重點是參選人的選民

服務與口碑，年底選戰，無黨籍議員席次應能攀升。陳福山不諱言，無黨籍議員政治立場雖不盡相同，但若能整合成功，也有可能推出議長、副議長人選參與角逐。

被歸為泛綠陣營的時代力量，提名三席縣議員參選人，投入宜蘭市、羅東鎮與頭城鎮議員選舉；「宜蘭要有新政治！」時力宜蘭黨部主委林郁容說，宜蘭縣選舉長期被藍綠瓜分，政治缺乏活力，下屆有機會突破議員席次，「大綠」、「小綠」是否合作？要看政策理念相不相同，時力還是有自主性，會扮演關鍵少數。