〈北部〉竹北直排輪場破損 童摔傷家長怒

2018-08-19

位於婦幼館後方公園 遍佈碎塊

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣婦幼館後方公園的圓形直排輪場，多處破損，遍佈水泥碎塊，害小朋友摔倒受傷，危機四伏，民眾痛批漠視孩子的休閒安全。

社會處：已暫時封閉 將全面整修

縣府社會處副處長張瑜庭表示， 社會處數月前接手直排輪場後，基於安全考量，拉警示線暫時封閉，簽報維修，但尚未施工，警示線疑遭拆走，已暫時封閉，將全面整修。

縣議員陳凱榮表示，接獲家長抱怨，竹北市因直排輪場地很少，婦幼館後方公園的直排輪場有許多青少年或親子使用，但場地多處破損，四處可見大小碎塊。

「是要考驗小朋友的技術？還是測驗護具的品質？」陳凱榮說，暑假期間已有小朋友不慎摔傷，讓家長心疼又生氣，應先暫時封閉，儘快完成修繕，提供市民安全無虞的休閒環境。張瑜庭表示，已經先暫時封閉，該直排輪場過去礙於經費限制，大都採小額修繕，使用不久又破損，未來將全面使用PU加上環氧聚氨脂整修，以預防熱脹冷縮的破壞。

縣府教育處表示，新竹縣僅第二運動場及少數公園有設置直排輪場，預計在竹北市體四用地和湖口鄉王爺壟運動公園，各興建一座標準競速滑輪溜冰場。體四用地工程標流標十次後，預算書審查退件修正中；湖口王爺壟運動公園流廢標四次，檢討招標文件，修正後重新公告，但八月十五日因無廠商投標又再度流標。