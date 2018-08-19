〈北部〉苗縣參與農村再生逾8成 賴揆肯定

2018-08-19

中央挹注10億 參與率全國最高

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蔡英文總統上任至今，挹注苗栗縣農村再生經費十億元，行政院長賴清德昨天下鄉視察，並與大湖鄉在地青農團體交流；賴揆對於苗栗縣農村再生的參與率達八十二％、全台最高，全國百大青農也有廿七人，全國十大金牌農村競賽，更榮獲銀牌佳績，給予肯定，並期盼持續加油。

百大青農27人 10大金牌農村賽奪銀

賴清德昨天在農委會主委林聰賢、縣長徐耀昌、立委徐志榮、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、大湖鄉長胡娘妹、頭份市長徐定禎等人陪同，在大湖鄉石門客棧休閒農場，與鄉內南六村農村區域聯盟、青年農民團體「返青富民聯盟」交流，並品嚐青農製做的紅棗茶、咖啡、果汁及參觀青農產品。

賴清德與青農交流 品嚐青農產品

賴清德聽取大湖義和社區發展協會總幹事傅榮鈞、「返青富民」聯盟會長藍凱瀚簡報後，了解這群平均年齡卅多歲的青年朋友，個個身懷絕技、充滿理想，並善用彼此的專業共同合作，運用在地資源，包括文化歷史、在地產業，及當地盛產的各種水果，想要改造故鄉。

對於青農們的願景，賴清德也表示，全球化後，人口集中都市，農村人口減少。因此，蔡總統上任後提出「五加二產業創新計畫」，其中「新農業」搭配農委會的「農村再生2.0」及國發會的「地方創生」計畫，即是要解決這些問題。

賴清德指出，蔡總統上任迄今，補助苗栗十億元辦理農村再生，苗栗也未讓行政院失望，八十二％農村社區參與農村再生，是全台最多的縣市；百大青農之中，有廿七人來自苗栗；全國十大金牌農村競賽，更榮獲銀牌佳績，希望繼續加油，持續精進。

縣長：將開創苗栗成為農旅首選

徐耀昌也感謝中央支持，苗縣已有八十二％農村社區參與培訓課程，計有八十七個社區通過農村再生計畫，營造社區景點、產業、文化；未來苗栗農村再生將朝向區域性發展，形成緊密合作網絡，開創農村旅遊，讓苗栗成為農旅首選。