〈北部〉《桃園》夾娃娃機商品9成不合格 最高罰20萬

2018-08-19

自助洗衣店販售洗劑 標示不清

〔記者許倬勛／桃園報導〕夾娃娃機風潮興起，桃園市已有逾七百家無人商店，但市府經濟發展局會同各單位稽查發現，有高達九成商品標示不合格，其中以絨毛玩具為大宗；此外，自助洗衣店也常見販售的洗劑標示不清，製造日期、產地、內容物全無，一旦發生糾紛恐難尋源頭查核，業者未依期限下架，可處兩萬至廿萬元罰鍰，可連續處罰至改善為止。

夾娃娃機比去年 再增加320家

根據財政部統計，去年全台夾娃娃機商店共計二八五九家，較前年九二○家暴增一九三九家之多，年成長率高達二一○％，至於桃園市則是從去年的四七九家增加至七九九家；隨著夾娃娃機商店增加，相關的消費糾紛也隨之而來，桃園市消費者保護協會指出，夾娃娃機商店相關申訴，除了機台陳設商品品質參差不齊、物品價值與保證取物價格落差大，也有家長憂心陳列的玩具涉及色情、賭博，若未妥善管理恐影響青少年身心，政府應有強硬作為來規範業者。

經發局自去年十一月至今年六月底止，稽查市內夾娃娃機商店共一○三家次，查核項目包括商品標示管理、機台本身管理、商品檢驗標識管理、違禁品及妨害風化物品管理；經發局商業發展科長廖振弘表示，商業登記有一家商店不符規定，已開立勸導單改善，認為屬於賭博、陳列不符規定商品共廿二家，而商品檢驗標識僅有十一家合格，不合格比率高達九成，以絨毛玩具為最大宗，如業者未依期限下架，可處兩萬至廿萬元罰鍰，可連續處罰至改善為止。

除了夾娃娃機店，廿四小時自助洗衣店也暗藏「玄機」，尤其店內販賣機販售的洗衣精、柔軟精、消毒藥水等，小包裝售價低廉卻常有標示不清問題，消費者文教基金會去年九月曾隨機抽測桃園、雙北自助洗衣店販售的相關商品，其中有廿家不合格，皆未標示製造商名稱、電話、地址、主要成分、材料等，有的甚至包裝外觀老舊，打開後可看到明顯污痕與泛黃，是否過期消費者根本無從查證。

市議員楊家俍建議，中央已明定「以自動販賣機販售食品自主衛生管理指引」，自助洗衣店販賣機也應比照辦理，與市售洗劑有同樣的檢視標準，包括揭露完整商品資訊，以維護消費者權益。