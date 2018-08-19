〈中部〉盧秀燕指公托少 市府：收托數全國最多

2018-08-19

〔記者葉冠妤、蔡淑媛／綜合報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕昨天到新北參訪時，批評台中市的公托不如新北市。社會局回應，中市力推托育一條龍「零至六歲平價托育服務」，收托幼兒數是全國最多，去年平價保母、托嬰中心涵蓋率更是全國最高。

盧秀燕昨到新北市進行「社福取經」，參訪林口區仁愛公共托老、托育中心，她拿出自製手板，批評台中是僅次於新北的第二大城市，但在公托的數量上，新北市已有五十六家、收托三千多人，台中市卻只有四家、收托一一三人，公托是台中市的迫切需求，她當選後會努力推動公共托老、托育中心。

中市社會局說，幼兒園近三年增加公立五十一班、非營利十二班，是以前的兩倍。未來會持續推動公辦托嬰中心及社區公共托育家園倍增計畫，預計兩年公托中心增至十家，讓台中育兒環境更友善，期待盧委員不要為了選戰而忽視市政成果，甚至混淆視聽。

社會局表示，截至今年七月，台中協力保母三千七百五十二人、協力托嬰中心一百一十九家，每位保母平均收托二位幼兒，收托幼兒數全國最多；托育一條龍去年受益人數一萬六千五百五十一人，平價托育涵蓋率達二成以上，平價保母、托嬰中心涵蓋率全國最高。

社會局長呂建德指出，新北市提出公共托育中心模式，要創造平價的收托環境，但仍有全國最多的私立托嬰中心家數，後來也推出平價托育補助等相關政策，而根據全國總生育率統計顯示，台中去年總生育率一．一三五％，高於新北市一．一○五％。