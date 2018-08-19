〈中部〉台中iBike第300站啟用 預計兩年達600站

2018-08-19

騎10次可參加抽獎

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府推動「自行車三六九」計畫，十八日第三百座iBike租賃站於潭子火車站啟用，提前達標。市長林佳龍宣布，將續推「iBike六○○」讓租賃站倍增。另外，市府交通局推出「iBike樂騎趣 三百站任我騎」抽獎，騎乘iBike次數越多，抽獎機會越多。

昨天上午林佳龍啟動位於潭子火車站旁的第三百個iBike站點「潭子火車站」，立委洪慈庸、市議員張雅旻、蕭隆澤、潭子區長劉俊信等人到場搶先體驗（見上圖，記者張軒哲攝）。

林佳龍表示，市府將續推「iBike六○○」計畫，讓iBike站點在二○二○年達到六百站，自行車道延伸為一千公里。未來新增站點將會徵求市民意見，共同遴選一百站最想設站位置。

林佳龍一行人並騎著iBike從潭子火車站到鄰近潭興停車場，視察已通過中央前瞻基礎計畫補助的「潭興立體停車場興建計畫」，規劃將平面停車場立體化，改建為地上三層、地下一層的公園式停車場，提供二百格汽車格、一百格機車格，紓解潭子站前與勝利路商圈停車壓力，預計明年底前開工、二○二一年啟用。

為慶祝台中iBike三百站達標，即日起到九月卅日，交通局推出「iBike樂騎趣 三百站任我騎」活動，騎乘iBike每達十次可獲得一個抽獎機會、騎廿次可獲得兩個抽獎機會，騎越多次中獎機率越高，超過三百項精美好禮，可上台中iBike粉絲頁查詢。