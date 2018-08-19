〈中部〉溪頭獼猴佔涼亭 山友險遭攻擊

2018-08-19

揮舞登山杖防衛才逃出

〔記者謝介裕／南投報導〕台灣獼猴占地稱大王，溪頭怪象又一章！

台大實驗林管處溪頭自然教育園區十八日上午有來自台中的張姓夫婦，沿步道往銀杏林方向健行，途中在一處涼亭休息，享受芬多精之際，突有三隻台灣獼猴跑進來且張牙舞爪進逼，夫妻見狀況不對，揮舞手中登山杖防衛，也立即跑出涼亭閃避，才逃過被猴子攻擊。

南投縣溪頭是全台著名的避暑勝地，張姓夫婦一早就到溪頭健行，兩人曾耳聞溪頭猴子搶遊客食物，因此未帶零食、水果，卻仍被台台灣獼猴強勢逼出涼亭。兩人慶幸有登山杖防身，才能毫髮無傷逃過一劫，但溪頭的猴子太過於囂張，據山為王的行徑讓遊客頗受驚嚇，認為管理單位不能等閒視之。

台大溪頭教育中心指出，據台大森林系副教授丁宗蘇研究資料顯示，溪頭大多是人工針葉林，能提供台灣獼猴的天然食物不多，近年來可能被遊客食物吸引過來，導致園區猴群愈來愈不怕生，且活動範圍逐漸往低海拔遷移，初估園區目前有四、五個猴群，確實的族群數量仍有待進一步觀測、調查。

台大籲勿餵食觸摸幼猴

教育中心說，可能有部分台灣獼猴群將涼亭視為自己的「地盤」，才會出現作勢攻擊山友的意外，目前已在猴群、松鼠等動物經常出沒的熱點，派員駐點勸導遊客禁止餵食，並在園區豎立告示牌或以跑馬燈方式，提醒遊客將食物收納至背包內，不要隨意餵食，更不可觸摸猴子或幼猴，以免引發猴子敵意而被攻擊，之後則將與台大森林系持續監測園區內的台灣獼猴數量及行為，以便擬定更好的管理措施，降低「人猴衝突」事件發生。