〈中部〉李進勇批家族政治 張麗善反駁寄居蟹

2018-08-19

〔記者廖淑玲、鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣長李進勇連任虎尾競選總部昨天成立，李進勇大談虎尾建設，痛批雲林沒有國民黨只有地方派系，火力全開抨擊張家是全台唯一家族政治；張麗善則反駁李是雲林寄居蟹，只為個人利益而戰。

為爭取連任，李進勇率先成立虎尾競選總部，立委高志鵬、鍾佳濱及全國雲林同鄉會總會長黃銘得都到場助陣，縣內五合一黨籍參選人同場拉抬，黃銘得等人致贈包子、粽子，祝福李進勇「包中」當選，全場熱鬧滾滾。

李進勇以雲林縣從一九九七至二○一八年縣長選舉七次，除了許舒博選一次，其他六次都是張家人，自二○○五至今立委選舉四次，張麗善選一次、張嘉郡選二次、張鎔麒選一次也全都姓張的，難道雲林沒有「別口灶」，直指雲林沒有國民黨只有派系。

張麗善以民進黨蘇貞昌、陳水扁、謝長廷、余政憲等難道不是家族政治？不要忘了一根手指頭指別人，其他四根是指自己。

張麗善支持者更指出，李進勇是不是在暗指自己雲林縣的民進黨同志蘇治芬？蘇家從蘇東啟一九五三年當選雲林縣議員一連做了四屆，交棒老婆蘇洪月嬌，從縣議員到省議員從政生涯長達三十三年，再交棒大女兒蘇治洋，也是從國大代表做到省議員，接著又是蘇治芬，當完國大代表又當立委，接選當了兩屆雲林縣長後再回頭選立委，蘇家在雲林政壇從政已有六十三年，而李進勇更是蘇各芬四年前力捧的接班人，試問誰才是雲林的政治家族？

張麗善質問李進勇當了縣長還一直說雲林是黑道故鄉，讓所有雲林人及旅外鄉親蒙羞，而且是為了選舉才將戶籍遷回雲林，用退休跟過客心態來當雲林縣長，有什麼資格來批評張家？