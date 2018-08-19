〈中部〉口湖海角秘境音樂會 延續七夕浪漫

2018-08-19

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕這個假日雲林海口很音樂，口湖椬梧滯洪池「海角秘境」湖畔音樂會，知名藝人、樂團共襄盛舉；海口生活館有「台西海口音樂祭」；四湖則有「歡喜鬥陣武森巴」嘉年華，陪伴大家度過愉快假期。

李進勇現場演奏薩克斯風

七夕情人節剛過，「海角遇上愛」的湖畔音樂會昨天下午四點在歌手陳隨意及樂團演出中揭幕，雲林縣長李進勇現場演奏薩克斯風，讓情侶、夫妻大受感動，延續七夕情人節的氣氛。

昨天中午過後椬梧滯洪池前就吸引大批遊客抵達，主辦單位設計愛的告白讓情侶拋繡球、設置浪漫心形燈廊供遊客留影，夫妻或情侶可自行尋找湖畔美景，完成拍照打卡上傳可獲贈「閃耀水晶悠遊手環」；或用大聲公對另一半說出內心話也能拿到精美小禮品，還有專業婚紗攝影師拍照，「出賣愛情市集」則讓遊客以烙畫、拼布、馬賽克拼貼、黏土自製手作工藝品送給另一半，浪漫破表。

台西海口音樂祭 四湖跳森巴舞

台西海口音樂祭則舉辦趣味撐膠筏競賽、攝影比賽、學生熱音社表演、知名服裝設計師林國基展出珍稀巴比娃娃及娃娃DIY，讓民眾從早歡樂到晚。

四湖鄉三條崙社區則由穿著華服的舞者賣力舞動，加上結合武術、官將首的森巴，充滿歡樂、創意與熱情，讓小村落充滿異國風情，熱鬧滾滾。