〈中部〉阿里山舊公車站 林管處促拆屋還地

2018-08-19

縣府傾向保留 建物規劃展覽

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣公車處阿里山站去年五月從阿里山國家森林遊樂區商店區一隅，遷出到遊樂區大門口左前方的轉運站後，舊站建物閒置至今，外觀斑駁、周邊環境髒亂、梁柱歪斜致屋簷牴觸隔鄰住宅等問題，屢遭居民與遊客詬病，林務局嘉義林管處去年九月以來，三度函文縣府拆屋還地，未獲積極回應；副縣長吳芳銘昨說，傾向保留建物，朝靜態展覽空間使用。

三度函文要求 兼顧安全清潔

林管處副處長李定忠說，舊站土地租約在前年六月三十日到期，去年九月、今年四、五月，三度函請縣府公車處依約將地上物產權報廢、返還土地整體規劃，在此之前，會要求縣府維護建物安全與周邊環境清潔。

縣公車處代理處長楊志雄說，舊阿里山站是三十五年前向林管處承租所建，每年租金六萬餘元，建物經歷九二一大地震考驗，屹立不搖，宮殿式造型的屋簷獨具特色，去年遷移站址後，舊站建物已斷水斷電，並委託結構技師檢測安全無虞，明天派員整理環境，日後定期巡查，避免衍生髒亂，而讓國內外遊客貽笑大方。

村長直言應拆 鄉長希望活化

阿里山鄉中正村長林孝州說，舊阿里山公車站位於遊樂區停車場旁，遊客人來人往，堪稱精華地帶，周邊卻堆放雜物、孳生蚊蟲，建物大門旁甚至可目視梁柱龜裂，實在有礙觀瞻，縣府應即刻拆除這棟危險建物。

阿里山鄉長杜力泉認為，山區地質敏感，政府對山區現存閒置的公有建物，應以保留、活化為原則，不宜貿然拆除；商店街業者莊美滿也說，倘若結構安全，應可辦展覽或活動，而非荒廢、養蚊子。