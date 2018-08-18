〈南部〉做十六歲 騎馬好風光 走秀做自己

2018-08-18

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕「七娘媽生，做十六歲」是台南府城獨特習俗，象徵孩子轉大人的過程，昨更是許多廟宇都進行相關儀式。不過在傳統儀式中，也有許多主辦單位力求創新，展現不一樣的面貌。

復古 開隆宮少年扮狀元郎遊街

位於中西區開隆宮舉辦的「做十六歲」成年禮，除了有走花道、出鳥母宮等傳統儀式之外，其中一項少年扮狀元郎且騎馬遊街的活動，特別引人注目。不遠處的中西區永華宮也與當地的孔廟商圈合辦，展現當地特色，由於宮內並無供奉七娘媽，但仍恭請廣澤尊王的夫人「聖王媽」庇佑青少年，同時也向魁星及五文昌祈求考試及第。

創新 五條港與老人共餐、打工

除了傳統儀式之外，台南市五條港發展協會也加入創新風貌，讓孩子們「做自己」，增添在百年歷史街區神農街走秀、與長輩共餐，以及打工體驗等活動。

「七娘媽生，做十六歲」是台南特有的習俗文化，也是南市登錄的市定民俗，相傳七娘媽為保護幼兒的神明，幼兒在十六歲之前要受其保護，因此若家中孩子滿十六歲時，在農曆七月七日，即七娘媽生日這一天於家中門口擺設粿品、胭脂水粉與七娘媽亭等祭品，舉辦酬謝祭拜科儀，感謝七娘媽保護小孩平安長大；此外，「做十六歲」也是因應當年五條港區域，船隻來往相當繁忙，裝卸貨的碼頭工人需求龐大，許多童工都會來此打工補貼家用，但只能領半薪，直到十六歲成年才能領全薪，因此每當孩子滿十六歲時，家人都會邀請親友、工頭慶祝孩子成年，並代表孩子已經可以領全薪。