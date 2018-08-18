〈南部〉中國城景觀改造 最快明年9月完工

2018-08-18

〔記者蔡文居／台南報導〕「中國城」廣場及海安路景觀改造工程一波三折，原訂今年四月底完工，因變更設計，廠商無意願承作而重新辦理招標。都發局長莊德樑昨在議會答詢表示，目前已上網重新公告招標，預計八月廿八日開標，如果一切順利，預計最快明年九月完工啟用。

地下室漏水 變更設計

台南市議會昨進行都發局及地政局業務報告與質詢，市議員陳怡珍對「中國城」景觀改造工程遲遲沒有進度提出質詢。她表示，中國城於一○五年拆除而走入歷史，地方殷殷期盼地面景觀改造完成，能成為台南市中心的新地標，但工程一波三折，遲遲沒有進度，只看到一片斷垣殘壁，讓地方居民好著急，到底何時可以完成？

已重新招標 28日開標

莊德樑表示，「中國城」景觀改造的願景不變，在中國城大樓拆除後，B1地下室規劃做為景觀水池，但因為發現有漏水跡象，而進行工程變更設計，增加景觀水池伸縮縫防止劣化，議價時原得標廠商無意願承作，只好重新辦理招標。目前已於八月三日上網重新公告招標，預計八月廿八日開標，如果一切順利的話，依工程估計，明年九月可以完工。

都發局表示，中國城拆除工程於一○五年完成，經辦理府城軸帶國際競圖徵得優質設計團隊，以潟湖及自然都市的概念，做為改造中國城及海安路的設計主軸，在廣場的設計運用了水資源再利用手法，創造都市水環境，形塑有別以往的生活體驗，完工後將為台南帶來新氣象。