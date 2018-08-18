〈南部〉澎湖菊島盃棒球賽 賓中打進8強

2018-08-18

〔記者陳賢義／台東報導〕成軍三年多，台東賓茂國中棒球隊始終與獎項無緣，甚至還有一整年都未贏賽的紀錄，小將們發奮圖強練球，外界愛心援助的相繼投入，球隊今年大爆發，不但奪下花蓮能高盃亞軍，日前在六十餘支隊伍參賽的澎湖菊島盃中打進八強，一路走來艱辛無比，校長洪文政感動的說，這是球隊新的里程碑，期盼末來能更加亮眼。

成軍3年 終於揮出亮眼成績

「終於贏球了，真的好是爽！」為了讓小孩圓夢，家長同意讓小孩加入棒球團隊出一份力，「全軍覆沒」的成績，雖然家長略感失望，但仍堅持不放棄，拿下花蓮能高盃亞軍，還打進澎湖菊島盃八強，不但小將們樂不可支，家長們更是高興的不得了，期盼賓中棒球隊更向前再跨出。

賓中校長洪文政說，賓中棒球隊是南迴鄉鎮的先鋒，成軍三年多來雖然遲無出色表現，但球員、教練和學校老師都不放棄，球員們修正打擊姿勢和技巧，強化體能加快速度，守備、傳球和團隊默契也不鬆懈。

賓中棒球隊二○一五年成立，是南迴四鄉鎮唯一的青少棒隊，原屬社團活動，後因隊員的起勁和努力而成立。成軍三年多未曾贏過，賓中總教練高瑋說，確實讓小將們備感壓力，不斷的鼓勵及建立正向心態，提升球員心態和球技，才能逐漸累積贏球實力；這個月初參加花蓮能高盃，球員打出信心和水準，雖然不敵花蓮三民國中拿到亞軍，但不減勇往直前的能量，日前參加澎湖菊島盃賽事，孩子們過關斬將打進八強，相當難得。