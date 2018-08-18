〈南部〉崁頂焚化廠屢故障 國全評鑑吊車尾

2018-08-18

維修占全年營運時間三分之一

〔記者李立法／屏東報導〕崁頂焚化廠近年來常因設備故障停爐，全台評鑑成績屢吊車尾，維修時間甚至占掉全年營運時數的近三分一，導致大量垃圾堆積，累計已達十五萬噸，引發民眾對環境污染恐慌，審計單位要求縣府務必儘快改善。

垃圾堆積累計已達15萬噸

斥資約三十億元興建的崁頂焚化廠，設有兩座焚化爐，單日處理量可達九百噸，二○○一年由台糖公司得標取得該廠經營權，營運契約時間為二十年，近年來因常發生故障停擺狀況，嚴重影響屏東縣垃圾清運及處理，引發縣政府不滿，一度揚言解除契約。

屏東審計室指出，根據環保署公布的評鑑成績顯示，從二○一三年起，崁頂焚化廠營運績效在全台二十四座焚化廠中，不是倒數第一就是倒數第二，平均每年因維修停爐時間長達三、四千個小時，去年停爐時間甚至超過五千小時，幾乎占了營運時間的三分之一。

審計室要求屏東縣府儘速改善

審計室指出，崁頂焚化廠年處理能量從二十四萬多噸，萎縮到二十萬多噸，減幅達廿二％，營運效能一年不如一年，使得堆積在枋寮區域掩埋場的大量垃圾難以去化，瀕臨飽和，勢必造成日後清運與行政負擔，為避免惡性循環加劇，屏東縣政府應儘快改善焚化廠效能低落的營運現況。

環局長：已對台糖開罰 要求改善

縣府環保局長魯台營表示，焚化廠因時常出狀況，負責營運台糖公司陸續被縣府開罰數百萬元，台糖也為此投入了三億多元進行整修，去年該廠會停爐這麼久的時間，就是在進行大修，今年營運狀況已經獲得改善。