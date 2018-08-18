〈南部〉繳近千萬涉貪款 前屏市長林亞蒓夫婦減刑

2018-08-18

一審判16年、二審減刑近半

〔記者鮑建信、黃良傑／高雄報導〕國民黨籍前屏東市長林亞蒓時任縣議員時，涉與夫婿藍俊良貪瀆案，一審重判十六年，二審藍主動繳回不法所得九百五十九萬八千元獲減刑，高雄高分院昨改判林亞蒓八年六月、褫奪公權五年，藍俊良改判七年十月，褫奪公權四年，不法所得全數沒收，可上訴。

屏縣議員期間 涉貪逾959萬

判決指出，林亞蒓任屏東縣議員期間，夫婿藍俊良（原名陳俊良）得知屏縣歷年編列預算經費，分「道路建設」、「設備費用」、「活動費用」按年度給予每位議員「建議補助款」各二百萬元額度建議權，竟利用議員妻林亞蒓對補助款有建議權，取得不實統一發票憑證，藍俊良先後利用林亞蒓及多名議員的建議箋，自二○○六年至二○一三年，分別擔任屏市親子文化服務協會等五個協會總幹事，涉偽造申購設備費用、補助活動費用名義，向屏東縣府申請補助，涉貪九百五十九萬餘元。

2014年參選市長 遭民進黨候選人揭發

二○一四年底屏東市長選舉期間，民進黨市長候選人邱名璋指控國民黨候選人林亞蒓，擔任屏東縣議員任內，涉嫌偽造協會成員簽名及會議紀錄，利用五個社團向縣府申請經費，購買高爾夫球具、電腦、免治馬桶等設備，放置家中供私人使用，林亞蒓被指控居間護航，這些社團地址多設在林住處，電話幾乎是同一支，懷疑林拿公款「自肥」。

檢調當時搜索查扣卅四部電腦、五組球具及兩組免治馬桶，藍俊良自白犯罪，二審時主動將不法所得繳回；林亞蒓雖坦言以其名義出具建議箋，但否認利用職務上機會詐欺取財，林亞蒓夫婦涉貪二審減刑近半，林亞蒓原為政壇明日之星卻涉貪，屏東地方人士均感惋惜。