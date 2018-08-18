〈台北都會〉別抹紅柯 時力「兩岸路線」退讓？

2018-08-18

林昶佐臉書發千字文 為柯辯護兩岸一家親

〔記者蕭婷方／台北報導〕時代力量立委林昶佐先前公開表示，不可能支持柯文哲「兩岸一家親」的兩岸論述，不過林前日在臉書發文，為台北市長柯文哲「兩岸一家親」主張辯護，指柯從未認同九二共識，外界將「統派」標籤貼在他身上不公平。對於林昶佐的主張，社會民主黨台北市長參選人范雲昨在臉書上發文指出，周子瑜可以退讓，85度C企業可以退讓，台灣進步本土力量支持的民選政治人物，不能退讓，因為退無可退，暗指時力已在兩岸路線上退讓，並邀林昶佐進行第三勢力路線辯論。

范雲質疑時力受惠於太陽花 如今立場在哪

范雲表示，自己在二○一四年投入太陽花運動，最重要的驅動力來源就是守護台灣主權，力抗中國因素，自己難以理解，受惠於太陽花運動崛起的時代力量政黨，會在這個重要議題上，採取如此的立場。

范雲指出，希望邀請林昶佐提出辯論，藉此討論出現階段台灣需要哪種進步價值的「第三勢力」。暗指林昶佐發文，根本是時代力量在兩岸路線上已有轉彎。

對此爭議，台聯黨台北市議員陳建銘也評論，政黨立場要維持一致性，才能對支持者交代，直言可能有選票考量，對林昶佐的發言表示遺憾。

新黨台北市議員陳彥伯則批，時代力量現看到柯文哲的氣勢好，希望藉柯聲勢拉抬黨內議員選舉，是標準的政客行為；陳並勸范雲不要花時間與時代力量辯論，不會有具體結果，除非范雲也想藉辯論拉抬市長選情，也打政客考量。

林昶佐前日在臉書發千字文指出，國民黨長年緬懷起九二共識、一個中國，但哪有一個國家的政黨政治不斷在辯論自己是不是另一個國家一部分，要讓國民黨從政治舞台消失，才能讓台灣的政治逐步成為兩個本土政黨的良性競爭，引領台灣成為更美好的國家。林昶佐發文內容也一改過去大力反對「兩岸一家親立場」，明文寫道，柯文哲雖說「兩岸一家親」，但從未認同九二共識、台灣是中國一部分，外界將「統派」、「深紅」標籤貼在他身上，不但不公平、也未必有效。