〈台北都會〉〈市長選將〉夫人牌吸票 「強勢」對決「低調」

2018-08-18

姚夫人是瑜伽老師 不愛曝光

〔記者蔡亞樺、周彥妤、沈佩瑤、簡惠茹／台北報導〕台北市長選情激烈，各參選人夫人受到關注，向來活躍於媒體的市長柯文哲夫人陳佩琪，時常親上火線回擊各界批評，「高調護夫」形象令人深刻，相對陳佩琪的高曝光，民進黨市長參選人姚文智與國民黨市長參選人丁守中則是「愛妻心切」，鮮少公開談論夫人，重隱私的姚夫人潘瓊琪是姚最佳的心靈伴侶，與姚無話不說，而丁守中與其夫人溫子苓結縭超過卅年，感情甜蜜如初，為了衝刺年底選戰，昨適逢七夕情人節，姚、丁無法陪伴夫人過節，陳佩琪則會在今天陪著柯出席大稻埕河岸音樂季活動，循往例曬恩愛。

年紀最輕的姚文智相當保護家人，幾乎不曾帶著妻小同台，潘瓊琪除了二○一四年現身姚參選立委的造勢活動被媒體捕捉身影外，兩人的獨子更從未曝光。姚三十年友人游國芳透露，潘瓊琪作風低調，不喜在鏡頭前曝光，潘瓊琪家族經營貿易業，過去也投身其中，現職則是瑜伽老師。

會調酒做下酒菜 姚的心靈伴侶

游國芳說，姚文智的兒子個性像媽媽，不願成為外界焦點，姚只參加過兒子的幼稚園畢業典禮，兒子告訴當時擔任新聞局長的父親說：「不要來，對你我都好」，姚當時聽到也很詫異，但姚百分百尊重家人選擇。游國芳說，潘瓊琪的阿公、二伯是五○年代白色恐怖受害者，姚在當上立委後，特別親身尋找當年史料，發現當年蔣介石批准的死刑公文，還有妻子的阿公、二伯的親筆遺書，當下看到淚流滿面，但因總算打開那段塵封六十年的歷史，還原當年真相，至少讓太太家人感到欣慰。

游國芳說，姚每晚回家已近半夜，太太常準備消夜等候，有時也會調酒，做做下酒小菜，和姚聊遍東南西北，分享彼此喜怒哀樂，或在較為閒暇之餘，夫妻一起看獨立電影、一起追日劇，寶貝愛貓Togi也會陪同在旁。

丁夫人是鋼琴才女 原為大學講師

同樣鮮少在螢光幕前露面的溫子苓，丁守中談起太太不斷冒出粉紅泡泡，丁回想卅歲那年，剛回台灣教書，因緣際會下，前行政院長毛治國當起媒人，介紹他跟太太溫子苓認識，丁說第一次碰面時，當時太太臉上兩個甜甜的小酒窩，讓他印象深刻，後來進一步認識後，更被她的鋼琴才氣所吸引。

丁談太太超甜蜜 「粉紅泡泡」滿天飛

丁守中說，太太原在東吳大學音樂系擔任講師教授鋼琴，最喜歡聽她彈奏蕭邦和舒伯特的曲子，坐在鋼琴前專業的音樂家，一離開鋼琴就像個幼稚園大班的小女孩。

丁守中說，太太不會介入政治事務，以後更絕不會有第一市長夫人、第一市長爸爸媽媽出現，太太只有在選舉期間會默默幫他拉票，丁很感謝太太的付出。他說，小孩很少看到爸爸，只有週末、寒暑假有親子旅遊的時間可以加強親子關係，還好有太太帶著小孩到處玩、到處走，只是照片永遠少一人，還被說過像單親媽媽一樣。

柯夫人高調護夫 柯說她「個性很強」

陳佩琪個性直率敢言，辛辣作風連柯文哲也從不諱言另一半「個性很強」。自柯文哲第一次競選時，便不斷有聲音質疑「夫人干政」，陳佩琪不但曾為此在臉書貼文譏諷，「選舉比的是人妻美貌，只要有點能力智慧就會和『干政』牽扯在一塊。」還曾直接在攻擊者的臉書留言反嗆，獅子座強悍性格展露無遺。

遭質疑干政 臉書貼文譏諷嗆聲

去年八月世大運風光落幕，柯文哲聲勢水漲船高，卻因前瞻計畫、一例一休等議題和蔡政府屢生齟齬 ，陳佩琪在一場親子共讀活動中，自編「熊讚功高震主每天被批鬥」故事，聽得台下小朋友一頭霧水，坐在旁邊的柯文哲哈哈大笑，引發外界聯想。

據悉，陳佩琪曾以小兒科醫師身分挾市長夫人之姿，「建議」市府應推動補助施打輪狀病毒疫苗，但柯對夫人的政策建議遲未動作，惹來妻子心急，最後相關局處則是從第二預備金中籌措經費讓政策上路。