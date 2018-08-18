〈台北都會〉《檢討誤差》淡水保護區7房屋 變更住宅區

2018-08-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕「淡水都市計畫重製通盤檢討案」今年五月廿九日經內政部都市計畫委員會審議通過，新北市政府舉辦第二次公開展覽及地方說明會，主要是檢討土地使用分區邊界有誤差，其中淡水國小周邊早期劃為學校用地的私有地、水源路一段部分劃為保護區的合法房屋，將變更為住宅區，保障民眾權益。

城鄉發展局都市計畫科科長謝惠琦表示，淡水都市計畫圖目前沿用一九九○年的地形圖，當年為人工手繪，因年代久遠、圖紙伸縮、破損及測量儀器誤差，與實際發展現況不相符，影響民眾私有財產權益。

謝惠琦說，此次通盤檢討調整部分道路用地範圍，包含淡海路、鄧公路、新春街、大信街、中正路一段八十七巷八弄、大忠路四十一巷等路段，現況道路已經開闢，但土地使用分區因邊界誤差，仍劃為保護區，將變更為道路用地。

早期劃為學校用地的私地 也將變更

此外，淡水國小西北側早期劃為學校用地的私有土地及水源路一段五十三巷至七十一巷內，因地形圖誤差，有七棟合法房屋坐落保護區內，導致民眾重建或改建困難，也透過通檢變更為住宅區，另有二○一平方公尺住宅區將變更為保護區，現況為空地無建築物。

重製通檢案即起公展 9.3辦說明會

該通盤檢討案即日起公開展覽，九月三日下午兩點卅分，將於淡水區公所舉辦地方說明會，公展期間每週三下午二時至五時，城鄉局有專人在公所駐點服務，協助民眾了解通檢變更內容。