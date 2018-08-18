〈台北都會〉《新北》YouBike500站達標 預計兩年再添百站

2018-08-18

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市YouBike五百站點達標！新北市府昨在新莊國民運動中心前廣場舉辦「新北YouBike 500讚」啟用典禮，除宣示持續打造健康低碳、永續交通的決心，預計以兩年時間邁向六百站，挺進北海岸觀光景點設站，同時堅持前卅分鐘免費騎乘YouBike的政策，鼓勵民眾多多使用綠色運具。

在新莊國民運動中心前、淡水海關碼頭、淡金北新站三YouBike站昨啟用後，新北市就達到了五百站的目標，新北市長朱立倫與微笑單車董事長劉金標昨歡喜參加啟用典禮。

每日使用人次破9萬人次

朱立倫說，YouBike除了作為大眾運輸最後一哩接駁服務，現在更融入到市民的日常生活，無論是學生上下學、媽媽買菜、阿公出門運動或全家出遊都會騎乘YouBike，許多社區、學校及商場願意無償租借土地設站，讓YouBike可以迅速擴點，在四年內建置了五百站，車輛數達一萬五千輛，每日使用人次破九萬人次。

新北市交通局指出，民眾對於YouBike的整體服務滿意度達九成六，且據調查，約五十七％的民眾作為通勤用，七十三％是旅次前後轉乘捷運、火車或公車，顯示YouBike扮演著第一哩及最後一哩轉乘接駁的重要角色，也移轉了部分私人運具，加起來已減少六六○○噸二氧化碳排放量，相當於五十五萬棵樹的年吸收量。

北海岸觀光景點將設站點

交通局表示，因考量使用效益，北海岸一帶的金山、石門、三芝、萬里等行政區尚未建置站點，交通局接下來朝向金山老街等人潮聚集的觀光景點、市區尋覓適合的設站點，預計在兩年內，挺進六百站。

為了慶祝五百站達成，即日起至卅一日止，民眾在臉書大頭貼照加上「新北500讚」特效框，到「我的新北市」粉絲團貼文按讚、留言「#全國第一新北500站YouBike!」，並tag一位好友，就有機會獲得iPhone8等豐富好禮。