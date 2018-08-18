〈北部〉中央不挺豐年祭？ 原民會：預算直接撥公所

2018-08-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮、台東各原住民部落歲時祭儀目前正熱鬧展開，地方有耳語傳出民進黨上台後都不支持原住民豐年祭活動且沒給預算，原住民族委員會主委Icyang．Parod（夷將．拔路兒）昨到花蓮參加豐年祭活動時特別「闢謠」，強調中央補助地方豐年祭統籌費、歲時祭儀費已長達十六年，且直接撥給鄉鎮市公所。

Icyang（夷將）說，原民會補助部落辦理歲時祭儀主要有以下二種方式，第一是以每年撥付給鄉鎮市區公所的基本設施維持費（統籌費）內包含歲時祭儀費用，供族人向鄉鎮公所申請使用；另外，還補助各鄉鎮每個部落的教育文化費用，以花蓮縣今年基本設施維持費約一億三千多萬元，其中歲時祭儀約一千三百九十四萬元，另外教育文化則是二百七十二萬元。

Icyang（夷將）強調說，蔡英文總統上任後，投入在原住民的預算從七十五億元增加到八十多億元，以今年度為例，原民會在花東所投入二億八千多萬元的基本設施維持費，裡面約有二千四百多萬元是挹注到花、東二縣辦理歲時祭儀。與會的幾名部落頭目說，經原民會說明後才知豐年祭費用中央、地方都有支持。

縣府原民處長陳建村說，原民會基本設施維持費是直接補助給原住民地區的鄉鎮公所，不是從縣府發下去；而花蓮縣府也相當支持原住民文化活動，每年編列約七百萬元部落文化發展基金，支持各部落辦祭典，各部落費用依人口規模、族群等稍有不同，平均在三至五萬元間，全部都是縣府自籌。