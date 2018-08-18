〈北部〉八通關土葛大崩壁附近 2天2人同地滑落

2018-08-18

地勢險峻幾無踏點 2人均獲救

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局前天接獲二起山區救援任務，攀登八通關日治越道全段的五人隊伍，有二人在土葛大崩壁附近滑落，一人由隊友自行救起，另一人因滑落五十米，昨天由救難人員救起，消防局昨天已由直升機送出一人就醫、另一人預計今日搭機送醫；百岳路線「能高安東軍」線也有一支三人登山隊中，一名林姓女山友跌倒撞破頭，造成十幾公分撕裂傷，昨天上午也由黑鷹直升機將傷者及隊友送下山。

八通關越嶺道土葛大崩壁地勢險峻，幾無踏點，幾年前已有山友闢低繞再高繞回土葛駐在所的相對安全路線。發生事故的五人登山隊本月十一日從玉里入山，十五日中午接近土葛崩壁前，廿三歲嚴姓男子滑落邊坡，隊友自行將傷者拉上來，全隊返大分山屋，然而因嚴男顱骨骨折傷勢嚴重，十五日深夜打衛星電話求援；隔天其餘隊友繼續行程，下午二點走到土葛崩壁附近，隊友謝姓男子又從同一地點滑落。

花蓮縣消防局獲報後，集結十名救難人員搭空勤直升機到大分山屋，直升機下山時也將嚴男送往台東馬偕醫院急救；而救難人員從大分徒步到墜落處，下午二點多找到背包，三點半接觸到謝男時意識仍清楚，身上有多處外傷，傷者下午四點被拉上步道、返回大分山屋。消防局表示，最快今天將由直升機載下山。

花蓮縣消防局表示，該隊伍未依法申請警政署入山及玉山國家公園入園申請，將在救援告一段落後依花蓮縣登山管理自治條例予以裁處。

能高安東軍線 女山友跌倒送醫

至於能高安東軍線的三人隊伍來自新北，十三日從南投屯原入山，原訂今天全隊下山，但是四十二歲林姓女隊員十五日跌倒撞傷頭部，造成十幾公分撕裂傷，全隊於三一五九峰南鞍附近待援，傷者及二隊友昨天上午由空勤黑鷹直升機送到台中就醫。