〈北部〉寄震災感謝「大禮包」 花縣府砸814萬

2018-08-18

作家批花我們的錢做他的面子

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○二○六地震收到合計二十五億元善款，許多捐款人最近收到花蓮縣政府寄來「大禮包」，內附一張感謝函、十六頁的縣政報導和一張DVD震災紀實，網友質疑網路上一千三百萬元是這份大禮包預算金額，縣府澄清指出，寄發二十一萬份感謝函約花費八百多萬元，並非一千三百萬元。

縣府：公開招標 不是使用善款

花蓮縣政府澄清指出，網友所貼的一千三百萬元標案是「花蓮地震紀實節目拍攝與國際宣傳服務案」，目前才剛決標但還未執行，並非是感謝函的支出；而寄送給捐款人的感謝函約二十一萬三千份，費用是縣政報導一百七十四萬、震災紀實光碟一百八十七萬、文宣裝封案五十三萬以及郵資約四百多萬元，合計約八百一十四萬元；另外相關標案還包括「花蓮震災媒體宣傳專案」的八十四萬元，都是依法公開招標，不是使用善款。

作家、導演藤井樹（本名吳子雲）就在臉書寫下收到的內容：「報紙：比較了過去高雄、台南等等各地方政府發生重大災難時的善款使用，藉此為自己使用善款莫名其妙的行為辯護。文宣：以感謝函的形式說自己好棒棒。DVD：欸我真的不想說了。然後，以上這些東西花了一千三百萬。（沒意外一樣是花我們的錢做他的面子）」

網友譏文宣拿來墊桌角 光碟回收

臉書粉專《凱莉給點力》也寫下：「我真的非常非常非常非常火大！」認為之前捐款救災時，頂多收到一張捐款收據跟感謝狀就覺得理所當然了，花蓮卻拿來印報紙做DVD，用稅收來做這件事更覺得沒有必要，這些政策文宣，除了拿來墊桌角壓泡麵到底還能幹嘛？塑膠光碟還要資源回收。

議員：未經審查 縣府先斬後奏

花蓮縣議員莊枝財說，花蓮縣府花錢往往先斬後奏，未經議會審查就先行動支，以○二○六震災當作藉口，都先花錢了，再回頭辦理追加，綁架議會買單，他認為花蓮財政狀況不佳，政府資源、人力物力都應該用在刀口上，重要施政應該先跟議會溝通，而不是以先斬後奏方式來陷議會於不義。