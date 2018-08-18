〈北部〉議員爆爛香蕉餵院生 華嚴駁斥

2018-08-18

〔記者蔡政珉、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣西湖鄉華嚴啟能中心，被投訴有院生燙傷，院方卻延誤送醫，且給院生吃過期食物，甚有院生被毆打；華嚴駁斥不實指控，經苗栗縣府社會處介入調查，也證實「並非屬實」，但也表示會加強督促。

縣議員劉寶鈴接獲民眾投訴，昨天縣議會臨時會中表示，華嚴啟能中心有院生清晨五點多，被早餐熱湯麵燙傷近鼠蹊部的大腿兩側，但直到當天上午九點多才送醫，事後也沒讓院生住院治療，逕自帶回中心敷藥，迄今傷口仍未完全復原。另有院生疑似遭院方施暴。

劉寶鈴指出，另投訴人也指控院方提供熟爛香蕉、過期麥片給院生吃。她說，六十名院生中，有三十七名是縣府委託照顧，華嚴每月獲縣府六十多萬元補助，要求縣府徹查。

華嚴駁斥，並未將過期食材提供院生食用，過期食材院方會當作堆肥用，且各界都會愛心捐贈物資，不可能放著新鮮食材不吃去吃過期食材。

至於院生燙傷就醫時間延誤，院方坦言，因為燙傷時間接近上午六點，當時護理師尚未上班，工作人員沒有處理經驗，也沒有連繫護理師，直到護理師八點上班後才發現，趕緊送醫治療，由於醫院評估不需要住院後，才待會中心細心照料。

被指毆打院生，院方則喊冤說，該名院生因精神障礙，晚上常常失眠，常會捶、揉臉部，臉部才會有瘀傷。