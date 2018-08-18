〈北部〉竹北光明商圈 將花3.5億建停車場

2018-08-18

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市光明商圈，尖峰時段停車位一位難求，縣府規劃將光明一路與吳濁流路口的停六停車場，改建為地下兩層停車場，總經費概估三．五億元，希望有效疏解停車問題。

停六改建成地下兩層停車場

縣府交通旅遊處表示，竹北光明商圈餐廳、店家林立，也是文化局、圖書館的所在，停車需求大。

經調查，竹北停六停車場與周邊五百公尺範圍內的公二停五（文化公園地下停車場）、公十五（原夜市廣場）等三處公有收費停車場，加上路邊及私有停車位，合計三千一百六十二格汽車位、三千九十二格機車位。但在尖峰時段，平均需求量為三千六百十一格汽車位，顯然供不應求。

結合兒十公園 擴大興建範圍

多名民代反映，常見汽車在停六等停車場前大排長龍等著停車，影響交通順暢，民眾抱怨連連。竹北市公所為改善停車問題，擬興建跨豆子埔溪的文田橋因應，希望將車潮導向縣治區停車，但此案因故暫停。

縣府交旅處表示，停六毗連兒十文化兒童公園，為了維護公園綠地整體景觀，因此決定不在地面上蓋立體停車場，而是興建地下停車場，並往公園地下擴大範圍；但兒十的遊憩設施和土地公廟等，都維持現況原貌。

340車位 疏解一位難求困境

據初步規劃，停六含兒十公園及相連的道路，面積約一萬零八百四十八平方公尺，預計興建地下兩層，合計提供三百四十格以上汽車位，較現有停六至少增加二百三十七格；另周邊配合規劃七十格機車位，並將視未來需求彈性調整。

交旅處：已送交通部爭取前瞻

交旅處表示，停六地下停車場新建工程，含中央及地方款總經費約三點五億元，五月底已送交通部公路總局審查，爭取前瞻基礎建設補助，目前修正計畫中，爭取年底前完成設計監造，如順利獲中央核定，明年即可著手工程招標，希望在二○二○年底完工。