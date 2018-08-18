〈北部〉桃園三千育兒津貼 議員促延長落日時間

2018-08-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院擴大育兒津貼八月上路，多位議員昨在質詢時抱怨，以往有保母證照的祖父母幫忙帶小孩，家長可申請托育補助，如今要求保母必須三等親以外，形同對祖父母的懲罰，市議員萬美玲說，如果兩家人同時有孫子，可能要換著帶才能領到托育補助；市長鄭文燦允諾，將責成社會局積極向中央反映相關意見。

另外，市議員李光達、萬美玲提到，桃園市育兒津貼原本是○到三歲、每月三千元，比中央的二千五百元多五百元，但有三年的落日條款，不過，從決定生小孩到孩子出生要懷胎十月，希望市府將懷孕期納入，延長落日時間。

市議員陳美梅表示，擴大育兒津貼新制倉促上路，讓家長一頭霧水，多數保母也十分猶豫，其中，最受新制影響的是，有些阿公、阿嬤為了照顧孫子而去考保母證照，家長可以申請托育補助，如今依照新制，只要由阿公、阿嬤照顧自己孫子，家長就不能領托育補助七千元（含市府一千元補助），僅能領取育兒津貼三千元（含市府五百元補助），引發家長反彈。

阿公、阿嬤顧孫沒補助 挨批

陳美梅指出，托育新制上路感覺就是政策買票，保母和托育業者不願被綁架、不願簽約，這種政策注定是保母、托育業者、家長三輸的局面。

社會局長古梓龍表示，托育政策市府依權限處理，涉及中央政策的部分，相關意見將建議滾動式檢討，希望公共托育政策全國一致。