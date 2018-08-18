〈北部〉桃園中元食品抽驗 查獲一件芒果農藥超標

2018-08-18

百利普芬超標12倍 令業者下架

〔記者謝武雄／桃園報導〕中元節將至，市府衛生局從六月中旬起，展開轄內製造工廠、大賣場、連鎖超市、南北雜貨行及傳統市場等地點，抽驗米品、魚漿類、肉類、豆類等加工製品及水果、糖果蜜餞等應景食品，總計抽驗一二一件，其中一件「愛文芒果」檢出農藥百利普芬超標十二倍，衛生局已要求業者全面下架，截至昨晚八點，其供應商合詮青菓行電話仍無人接聽。

抽驗的應景商品以豆干、豆腐乳等豆類商品，香腸、貢丸、魚丸、港式蘿蔔糕、蛋餅皮等各種加工食品及水果為主，檢驗項目包含防腐劑、二甲基黃、二乙基黃、漂白劑、殘留農藥、著色劑及甜味劑等。

無法釐清貨源 供應商被罰6萬

不合格的愛文芒果是由自由聯盟超市南福店賣出，由中壢區合詮青菓行供應，被驗出百利普芬○．一二PPM，較容許量○．○一PPM高出十二倍，已要求業者全面下架；而合詮青菓行的愛文芒果貨源分別來自台南市玉井區、楠西區，無法釐清出貨給自由聯盟超市南福店的愛文芒果到底來自哪裡，衛生局依法對其裁罰六萬元。

衛生局表示，百利普芬在動物實驗中，急性口服毒性與皮膚的毒性是低的，世界衛生組織已將它分列為「在正常使用下不太可能呈現急性危險，但對人體仍然有一定的危害」，因此，法規規定不得超過○．○一PPM；事實上，百利普芬為生長調節類藥物，可調控昆蟲變態生長的荷爾蒙青春激素，進而抑制害蟲生長與羽化，是南部地區控制登革熱的秘密武器。

流動自來水清洗 避免農藥殘留

若擔心水果農藥殘留，衛生局建議消費者，選購蔬果時要注意外觀完整、無昆蟲咬傷，去皮前可先以軟毛刷、流動自來水清洗，更要注意剔除果皮時不要沾染到果肉，雙手也應隨時保持乾淨，以避免污染。

另外，民眾購買產品時要選擇有商譽的商家，注意產品包裝是否完整，且拆封後要儘速食用完畢，或依產品包裝建議方式保存，拜拜時也要避免讓供品在陽光下曝曬過久，以免變質。