〈中部〉7對銀髮族拍婚紗照 重溫浪漫

2018-08-18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕昨天是七夕情人節，七對高齡八、九十歲的阿公為阿嬤披上婚紗，拍攝婚紗照，一甲子歷久彌新的愛情，擺POSE放閃一點也不輸年輕人，親嘴、勾手、擁抱，重現青春熱情，非常浪漫，一圓一千一百五十一歲的不老婚紗夢。

弘道老人基金會與婚紗攝影業在七夕為阿公阿嬤一圓婚紗夢，重現往日新婚情懷，其中九十歲的王文農、七十七歲鄭幼蘭，是芋仔番薯的結合，當年兩人一見鍾情，但是王爺爺是軍人、又年長十多歲，遭到阿嬤家中反對，兩人為愛起家庭革命，最後靠著王爺爺的情書攻勢並對阿嬤家中非常照顧，交往四年才結婚。

王爺爺與阿嬤結褵五十五年，兒孫成群，當年參加集團結婚，僅拍攝簡單的婚紗照，昨阿嬤重披婚紗，非常感動，她說婚後家裡經濟差，兩人胼手胝足養家，丈夫非常照顧娘家，現在丈夫年紀大失智，把握當下能重披婚紗拍照「非常幸福」，王爺爺則突然說「規規矩矩做人，快快樂樂做夫妻！」讓眾人笑開懷。

另一對八十一歲阿公王邦彥及阿嬤王施碧昭結婚五十七年，當年兩人瞞著家人自由戀愛結婚，但阿嬤一直對婚禮沒穿過白紗感到遺憾，這次由孫女向基金會報名，前陣子王阿公生病住院，但為了愛妻，努力康復，出院幫妻子圓夢，阿嬤拍婚紗照難掩緊張，就像新嫁娘一樣羞澀可愛。