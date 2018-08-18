〈中部〉搜救犬腿腿 下月出國挑戰世界盃

2018-08-18

年初支援花蓮震災救援任務

〔記者許國楨／台中報導〕曾在年初花蓮震災支援救援任務，以靈敏嗅覺找到統帥飯店受困員工的台中市兩隻搜救犬「鐵雄」、「腿腿」，其中「腿腿」預計下月出國參加世界盃搜救犬冠軍賽，市長林佳龍昨早前往霧峰光復新村iNGO中心，為「腿腿」送上平安符與加菜金，稱讚牠是「台灣之光」。

消防局長蕭煥章表示，台中搜救犬隊成軍僅三年，第一批狗狗也只有四隻，但在扎實訓練下，目前四隻都取得「國際搜救犬組織IRO」的高級瓦礫堆搜救犬認證，另全亞洲僅有九隻聯合國認證瓦礫堆任務搜救犬，台中市就有三隻（腿腿、鐵雄、Melody），是目前亞洲區通過最多犬隻單位。

國際搜救犬組織每年都會舉辦國際搜救犬瓦礫堆認證、MRT搜救犬隊國際任務測驗、世界盃搜救犬冠軍賽等搜救犬能力認證與競賽，是搜救犬爭取榮譽的最高殿堂，腿腿與領犬員林祐諄則是以一百九十八高分（滿分二百）通過測驗，獲得高級瓦礫堆搜救犬第一名，取得進入世界盃冠軍賽的門票，九月十八日將前往斯洛維尼亞比賽。

市長昨贈加菜金 擔任領犬員

林佳龍昨日擔任「菜鳥領犬員」，在蕭煥章陪同下，與四位領犬員實際體驗訓練狗狗，也準備了萬和宮平安符與加菜金給即將出國比賽的「腿腿」鼓勵。