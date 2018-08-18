〈中部〉盧秀燕掃街拜票 馬英九相陪

2018-08-18

胡志強批施政不佳 市府回擊

〔記者許國楨、黃鐘山／台中報導〕前總統馬英九昨天陪同國民黨籍市長參選人盧秀燕掃街拜票，同時力挺「反空污、反深澳、反核食公投」連署，盧秀燕痛批民進黨能源政策造成台中烏煙瘴氣，前市長胡志強則以台中人現在最不滿交通路平與淹水問題，批評現任市長林佳龍施政不佳，市府隨即重砲回擊，煙硝味十足。

馬英九表示，這三項連署中，空污與深澳電廠是要保護人民的肺，核食是要保護胃，都是為了人民的利益及健康，因此國民黨支持這三項公投，也希望能夠順利通過，讓政府在處理這些問題時更有後盾。

盧秀燕指出，這幾年民進黨的能源政策錯誤，導致現在烏煙瘴氣，對市民的健康殘害很大，呼籲鄉親透過公投，對於用煤發電的方式造成空污殘害健康，表示意見。

胡志強則說，台中人現在最不滿交通路平與淹水問題，他的任期最後三年台灣大道都不再淹水。

對此，市府新聞局長卓冠廷回批，盧秀燕的「減電公投」、「限電」等主張，民眾及中小企業十分疑慮，恐將造成缺電危機，市長林佳龍執政三年多以來，訂定這些空污具體改善方案，台中現階段的空污指數已低於全國平均。

另外，二○一四年五月正是胡任內最後一年，曾發生婦人開車載兒女誤入淹水的大甲民生地下道致死的憾事，市長林佳龍則對此進行截流改善；而胡市府的路平沒有明確計畫，反之現在則有「四年五百公里」目標，今年六月更已提前達標。