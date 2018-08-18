〈中部〉林佳龍勤跑市政 籲重視女力

2018-08-18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對對手邀請眾多大咖到台中，市長林佳龍十七日則是勤跑市政行程，在到議會報告前，行程都在霧峰，先以臉書直播鼓勵即將出國的搜救犬，為「腿腿」送上平安符與加菜金，並參加台中市政府國際NGO中心與勵馨基金會共同主辦的「二○一八亞洲魔法少女電力營」，鼓勵重視女性力量，破除性別刻板觀念並發掘自我。

出席亞洲魔法少女電力營開幕

林佳龍昨天一早前往霧峰光復新村iNGO中心，以臉書直播鼓勵即將出國的搜救犬，為「腿腿」送上平安符與加菜金。隨後，林佳龍參加中市政府國際NGO中心與勵馨基金會共同主辦的亞洲魔法少女電力營開幕，整個營隊活動為四天三夜；昨天由尼泊爾女孩碧芭娜．莎瑪、馬來西亞女孩李淑怡、勵馨Formosa女兒獎台灣女孩林苡萱、方思穎等人代表迎女兒旗進場，共同倡議「女孩宣言」。

營隊有來自蒙古、日本、香港、越南、馬來西亞、尼泊爾、印尼、吉爾吉斯、塔吉克等國家地區廿位女孩，其中包括二○一五年亞洲女孩人權獎得主尼泊爾碧芭娜．莎瑪，還有畢業於美國海軍官校少尉胡家琳等台灣廿位女孩參加，一同展現女力。

林佳龍表示，台中在霧峰光復新村，推動「國際非政府組織（iNGO）中心」，很開心此次營隊活動與勵馨基金會合作，並選在光復新村舉辦，除了希望促進更多國際交流在台中，也期盼藉此活動，鼓勵女孩發掘自我。會後，林佳龍與女孩們寒暄握手，受到熱烈歡迎。