〈中部〉陳建仁讚魏明谷 「疼子333」先知先覺

2018-08-18

〔記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕副總統陳建仁昨天到彰化縣走透透！陳建仁表示，彰化縣長魏明谷推出的「疼子三三三」政策是先知先覺，比總統蔡英文行動更快，更重要的是不只是說得到，還要做得到，讓年輕人願意再多生一個孩子，真的是全國典範！

陳建仁昨天先後參訪夢想館、育兒親子館、平和非營利幼兒園、慈恩老人養護中心，以及國際引藻生物科技公司，陳建仁在親子館，開心的跟小孩擊掌，在慈恩老人養護中心的農場，對園區老人能用蚯蚓種菜，改善土壤還能吊青蛙感到相當新鮮。

陳建仁表示，他以前在美國念書，小孩也在美國出生，那時去美國親子館，只有借書功能，不像彰化親子館還有課程與遊具，比美國功能還多，安全又舒適，親子有很好的互動，值得在全國推廣。

魏明谷向陳建仁報告時表示，彰化縣出生率是全國第一，第二名是桃園市，主要是「疼子三三三」，生一胎就發放三萬元，每年多了一二○○個新生寶寶，讓夫妻願意來養兒育女。

陳建仁肯定魏明谷真是先知先覺，比蔡總統行動更快，更重要的是做得到，光是出生率增加百分之十，就不用怕少子化，彰化在推動托育政策上，包括托嬰中心的簽約率，以及托育人員加入托育準公共化服務的簽約率都是全國第一名，這真是全國的典範；而幼托多元化，也讓幼兒得到更好的教育。

陳建仁表示，他在慈恩老人養護中心，看到受照顧的老人家都像家人一樣，感覺得很溫暖，政府要做的就是讓老小獲得妥善的照顧。