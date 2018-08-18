〈中部〉國民黨北斗鎮長參選人李玄在涉賣偽農藥 10萬交保

2018-08-18

從李父宅密室查扣3千瓶偽農藥

〔記者陳冠備／北斗報導〕國民黨提名北斗鎮長參選人、鎮長楊麗香夫婿李玄在，傳出家族經營的農藥行販賣未經許可的偽農藥，十六日早上彰化檢調前往農藥行搜索，發現約有三千瓶偽農藥藏在隔壁李父民宅密室裡，檢方查扣後傳喚農業行負責人李玄在與員工等相關證人，偵訊至晚間九點，李玄在依違反農藥管理法十萬元交保。

二個月前，李玄在因涉嫌違反廢棄物管理法遭彰化檢方偵辦，後來裁定無保請回，但在蒐證過程中發現李經營的農藥行藏有密道，相通隔壁李父民宅一間密室，密室裡藏有大量不明農藥製品，承辦檢察官莊佳瑋監控兩個月，十六日上午指揮縣調站、縣府農業處等單位發動搜索，果然在密室裡發現數千瓶取名「滅螺」、「殺螺」、「攏沒蟲」、「幻象二○○○」等未經許可的偽農藥。

無合格標籤、疑自行調配 將化驗

檢方指出，農藥依規定要有一定比例調配及主管機關許可，該農藥都沒有合格標籤，多是未經許可，疑似自行調配的農藥，農藥來源及相關證物都需進一步查證及化驗，目前先依違反農藥管理法偵辦，刑責為三年以下有期徒刑，若被化驗出有禁藥成分，刑責加重到六個月以上、五年以下徒刑。

縣府農業處副處長郭至善表示，成分不足、過期或未經審核檢驗合格農藥統稱「偽劣農藥」，這些農藥在加工過程可能產生「不純物」，造成使用成效不良，或對人體、土地造成傷害，比如合法蘇力菌標榜無毒、健康，是一般有機耕作主要使用的農藥類型，但各類型蘇力菌的菌株不同，效果各異，來源不明的蘇力菌就可能產生其他毒素，對農作產生危害。

李玄在盼還其清白 鎮長楊麗香說無奈

郭至善也說，早期農藥行為求利潤，會自行調配農藥原料販售給農民，也有應農民要求加強劑量，不過近年經強力取締與友善農業意識抬頭下，偽農藥使用已有減緩。

對於販售偽農藥一事，李玄在不願多談，僅表示「民不與官 鬥」，希望檢方早日還他清白。楊麗香說，常遇到農民要買農藥回去調配，還會勸導阻止使用，對於被指控販賣偽農藥，感覺是選舉迫害很無奈。