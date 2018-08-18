〈中部〉埔里愛村橋涵管便道 不到1月又斷

2018-08-18

7月初才因雨被沖毀 20多天後修好

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮愛村橋便道前晚因雨導致溪水上漲沖走涵管，昨已緊急封閉，愛蘭等四里居民又得繞遠路通行，居民痛批涵管便道不堪一擊，上月初因雨沖毀，苦等廿餘天才修復，不到一個月又壞了，愛村橋重建工程得等到明年十一月才能完工，通行安全與權益何在。

埔里鎮愛村橋是愛蘭、鐵山、南村、房里等四里居民通行重要橋樑，去年六月因連續豪大雨遭洪水毀損，一節橋面斷裂及橋台掏空，交通中斷，經地方爭取全橋拆除重建，預計明年十一月完工，現階段以涵管便道通行。

前晚下雨又沖走7涵管 路面被掏空

七月初，西南氣流導致連日降雨，便道十根涵管有九根被沖走，底部掏空，緊急封路，七月底才修復，但前晚七時許大約下了一個小時的雨，晚間十時許，愛蘭里長陳文富接獲通報便道涵管又被沖走，擔心不知情的民眾通行發生意外，漏夜封閉道路，昨天一早務農、趕上班的民眾發現便道又不通，被迫繞行台十四線中潭公路，抱怨連連。

愛村橋明年才完工 民眾盼蓋鋼板橋

鎮代潘英輝、里長陳文富昨至現場會勘，發現暴漲溪水曾溢過便道，下方的七根涵管被沖走，部分路面掏空下陷，紐澤西護欄掉落溪床，兩人均認為當初以八百萬元做的涵管便道實在不堪一擊，建議縣府、公所施設較堅固的鋼板橋供居民通行，否則距新橋完工還有一年多，四里鄉親不知還要受多少苦。

公所工務課表示，當初縣府、公所都爭取要做鋼構便橋，經費約一千五百萬元，但送公共工程委員會審查，中央認為單價過高，且一旦沖毀修復時間更長，只核准一般涵管便道，將待溪水稍退後，儘速埋設涵管，並在涵管底部及四周鋪設混凝土包覆，希望能增加便道強度。