〈中部〉輔具借用需求增 雲林添6據點

2018-08-18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣老人、身心障礙者比例高，輔具借用需求量逐年增加，雲林輔具資源中心本月起在口湖、北港等鄉鎮新增六個服務據點，另北港中心九月將在樹腳里成立，方便有需要民眾就近借用、回收維修。

家人照顧品質大幅提升

「阿才」（化名）阿公因中風行動不便，出院後在家安養，因家用床家人要照顧不便，經由親友介紹到輔具資源中心諮詢，經中心人員評估建議家人先借用病床及輪椅，照顧品質大幅提升。

雲林縣輔具資源中心主任黃劭偉指出，雲林老年人口十一萬多人，佔總人口比例十七．六九％高居全國第二，另身心障礙人口有五萬多人，比例全國第四位，對輔具需求高，輔具中心成立十四年服務量每年增加。

輔具中心統計，去年輔具中心借用輔具一千七百多件、維修有二千四百多件、回收輔具六百多件，今年使用的人更多，一至七月借用有一千四百多人、維修一千五百多件、回收三百七十多件。

黃劭偉說，雲林因老年人口比例高，滿足照顧需求的病床、氣墊床、輪椅及便盆椅的借用最多，回收最多則是輪椅。

每週服務半天 可先預約

黃劭偉指出，民眾需求增加，加上因應中央長照2.0擴增輔具服務量能，方便有需要民眾能就近取得服務，輔具服務新增六個服務據點，口湖、土庫、台西及古坑都在衛生所，西螺在雲林基督教醫院、北港在媽祖醫院，考量人力問題，目前各據點每週服務半天，有需要民眾可電話查詢或預約，電話05-5339620。

黃劭偉強調，回收輔具都會經過檢修、消毒及殺菌，尤其氣墊床會先靜置兩週後再做後續處理，民眾可以安心借用，但也希望借用者能愛惜及如期歸還，另輔具中心借用的輔具是應急，需要長期使用者建議購買，且可申請補助。