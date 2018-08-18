〈中部〉太保東港尾排水 權責不清釀淹水

2018-08-18

長期未清淤 每逢大雨造成淹水

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市港尾里東港尾排水全長兩百多公尺，因長期未清淤，每逢大雨，雜草及淤泥阻礙水流，常造成鄰近區域淹水，數十戶居民苦不堪言；嘉義縣政府及嘉南農田水利會卻互踢皮球、遲未清淤，颱風季來臨，昨天縣議員王啓澧與太保市民代表程慶隆自費雇請工人用挖土機清淤，避免再次淹水。

水利會指區域排水 屬縣府管轄

嘉南農田水利會過溝工作站長辜炳堯強調，依水利會調查資料，東港尾排水是區域排水，屬縣府管轄，並非水利會放任不清淤。

縣府：非水利署公告區域排水

縣府水利處長林谷樺說，嘉南農田水利會曾進行調查，指嘉縣境內有部分排水屬區域排水為縣府管理，但縣府行文水利署，確定區域排水是以水利署公告為準，該排水經查從九芎埤流出，經過農田灌溉範圍，產權也是水利會，並非水利署公告的區域排水，將行文請水利會依權責辦理，縣轄有部分排水也有類似情形，縣府將與水利會再討論釐清相關權責。

議員雇工清淤 將監督相關問題

王啓澧說，他要求縣府及嘉南農田水利會清淤，但水利會指該排水是由縣府維護，縣府水利處則指該排水屬放水路，不屬於區域排水，處於互踢皮球狀態；颱風季來臨，居民身家財產安全不能受威脅，因此與程慶隆自掏腰包雇工清淤，將在議會組專案小組監督縣內排水權責不清問題。

七月初大雨阻排水 居民苦不堪言

當地居民說，東港尾排水因長年雜草和淤泥未清，大雨來襲時，通港橋上常見雜草、垃圾和樹枝等雜物堆積，阻礙水流，造成鄰近農田淹水；太保市代林淑勉說，今年七月二日下大雨，東港尾排水阻塞不通，造成附近道路嚴重積水，民眾須涉水返家，當地數十戶居民苦不堪言。