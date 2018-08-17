〈南部〉崇明路口坑洞 地下管線滲漏惹禍

2018-08-17

工務局要求管線單位自主檢修

〔記者洪瑞琴／台南報導〕十五日大雨沖刷路面，造成東區崇明十街與崇明路口出現坑洞，南市工務局昨日派工開挖，進一步了解原因，果然是地下涵管破洞造成沙土流失，由於六月間也曾因雨發生路面坑洞，「三個月破五洞」，地底下各種管線「路面看不見」，滲漏問題防不勝防，工務局也籲請各管線單位加強自主檢查，減少坑洞意外。

若造成路面下陷 最高罰9萬元

工務局強調，為避免管線老舊造成道路塌陷，將要求各管線單位所屬管線使用年限超過廿年或曾在同一路段下陷二次以上，進行自主檢查並改善，若經主管機關通知，但未依限期配合改善，造成路面下陷，可依違反「台南市道路挖掘管理自治條例」規定，處以罰鍰三萬元至九萬元並限期要求改善。

今年六月十九日至廿日，曾發生東區大同（林森）地下機車道、安平區建平路及東區東寧路等三處路基掏空坑洞，加上十四日的永康區大灣路及十五日的崇明路坑洞，共有五處路面坑洞，其中大同（林森）地下機車道、建平路及崇明路都與地下管線滲漏造成沙土流失有關。

工務局直言，路面坑洞除了該局派員巡查及民眾通報修補之外，地下管線滲漏問題也是一大主因，「小坑會變成大坑」，因此也積極要求各管線單位自主檢視老舊管線與高風險地區。

南市工務局長蘇金安表示，現代科技發達，管線單位可利用類似「內視鏡」的檢查方式，以細長管伸入地下管線，檢視有無裂洞縫隙，及早發現檢修，減少意外發生。