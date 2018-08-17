〈南部〉爭取10年七股科技工業區 獲開發許可

2018-08-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大溪北地區將有新發展，內政部昨日審查通過七股科技工業區計畫案，將可取得開發許可，啟動工程，目前有意願進駐的廠商約一○一家，市府估計未來創造近萬個工作機會，城鄉平衡發展。

二○○八年起歷經19次中央審查會議

七股科技工業區開發，自二○○八年開始進行歷經環評、農地變更、土地徵收公益性及必要性與開發計畫可行性規劃報告同意等相關會議多次審查，昨日內政部召開區域計畫委員會大會審查，由市府秘書長方進呈率隊報告說明，決議修正後通過取得開發許可，前後歷經十年之久。

經發局不諱言，市府辦理七股科工區報編審查過程，多達十九次中央審查會議，對於環評審查、徵收公益性及必要性評估報告，充分與審查委員溝通及進行修正，希望為台南沿海地區帶來新發展契機。

經發局：未在濕地範圍內 不會衝擊生態

至於有外界部份聲音質疑衝擊濕地生態問題，經發局強調，七股科工區在台十七線以東，未在濕地範圍內，未來在開發及營運階段，市府均依環評規定執行管控產業進駐及廢污水處理。

此外，七股科工區經問卷調查結果顯示，以基本金屬製造、電子零組件製造、塑膠製品製造及食品製造為主要引進產業對象。

將引進低污染、低耗能及低耗水產業

市府表示，七股科工區計畫面積約一四一．三五公頃，約七十七．五公頃土地供廠商設廠，將引進低污染、低耗能及低耗水的地方特色型產業為主，區內規劃公共設施用地面積六十三．八五公頃，該開發案可提供平價且優質的投資環境，有助於南市整合產業空間發展佈局及解決沿海地區產業用地不足問題，以及提供當地工作機會。

方進呈表示，七股科技工業區開發案是市府重大建設之一，自台南縣市合併後，因產業用地需求殷切，市府基於地方產業發展與因應都市發展整體需求，積極爭取辦理，未來七股科技工業區開發，將可吸引人口回鄉，預估可創造近萬個工作機會，同步帶動七股周邊地區經濟發展及增加地方公共設施環境品質。