〈南部〉《選戰百日》自由經濟示範區 藍綠攻防焦點

2018-08-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰進入倒數百日，高雄市長選戰藍綠雙方隔空交火，前行政院長張善政南下高雄力挺韓國瑜，批陳其邁過去封殺自由經濟示範區；陳陣營則回擊馬政府推動自經區從二○一一年四月起，就未曾開過任何會議。

陳其邁允當選 將加速市場整建

民進黨高雄市長參選人陳其邁，昨天一早前往民族果菜市場掃街，他承諾當選後將加速整建公有市場，陳受到攤商及採買民眾的熱烈歡迎，並且爭相與他合影留念。陳其邁強調，距離投票日還有一百天，「到市場掃街從基層出發，和市民生活在一起，才能真正感受到市民的聲音。」

張善政批陳其邁封殺自經區

國民黨方面，前行政院長張善政繼前天與韓國瑜在台北一○一大樓召開「打造高雄、全台首富」記者會後，昨天下午更專程南下力挺，並與黨籍議員參選人開會研討高雄出路。

張善政已受邀擔任韓國瑜經濟總顧問，他批評高雄軟體科學園區未發揮招商功能，有企業想進駐，卻被市長陳菊給「穿小鞋（刁難之意）」，而陳其邁過去更領銜封殺自由經濟示範區，選民不應該忘記。

張善政也提出打造高雄為亞洲智慧城市的樣板，並發展智慧製造、智慧交通等人工智慧相關應用。

對此，陳其邁競選辦公室發言人高偉勝表示，這些智慧城市的相關政策主張，陳其邁早已提出一年多，張善政顯然沒搞清楚狀況。

陳陣營回擊 馬推自經區未開過會

另外，針對自由經濟示範區，高偉勝表示，陳其邁當時並非經濟委員會的委員，而且當時剛發生高雄氣爆事件不久，氣爆頭七（八月七日）國民黨就急於開會審查自經區法案，陳其邁認為當時高雄面對重大災害，因此，要求經濟部官員應南下高雄以救災為主。

高偉勝又指出，馬政府推動自經區從二○一一年四月第三次工作會議後，就未曾開過任何會議，因此呼籲張善政應該先做好功課。

市府批國民黨新10大建設跳票

高雄市新聞局長張家興也表示，陳菊自二○○六年上任以來，對於願意投資高雄的業者，一向是全力給予行政協助，高市促參總額達一○一二億元、國內外半導體大廠投資近五千億元，就是最好的證明。

張家興並且反批馬政府，不僅跳票連連的愛台十二建設、高雄新十大建設，對高雄更是只有「話唬爛」的份，並無實際作為。