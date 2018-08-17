〈南部〉小黃運將不棄植物人妻 創世助辦婚禮

2018-08-17

〔記者王秀亭／台東報導〕「一直沒辦公開婚禮，終於圓夢補辦！」在創世台東院的精心策劃下，七十歲小黃司機朱明仁昨天身著筆挺西裝，穿過氣球拱門、走上紅毯，手捧象徵愛情的玫瑰花束，在癌末岳母的見證下，為四十六歲植物人妻子黃怡雯戴上大戒指，讓這段忘年之戀更加圓滿。

70歲朱明仁 深情照顧46歲妻

朱明仁昨天一早開著與妻子結識的「小黃」到創世台東院，婚禮開始前，難掩緊張情緒，看著披上婚紗的老婆，一如往常，貼心地為其整理儀容，還親撫著雙手，告訴老婆「欠你的婚禮，創世要幫我們補辦了」。

朱明仁回憶，十多年前春天的某日，黃怡雯照顧完住院的弟弟，從台東基督教醫院要回鹿野龍田老家，剛好坐上由他駕駛的計程車，兩人一路從台東聊到鹿野，開啟了這段年紀相差二十四歲的忘年之戀。

搭小黃相識 當年僅公證結婚

黃怡雯喜歡朱明仁的成熟、人老心不老的生活態度，朱明仁認為小雯活潑、好客，還很勇敢，願意愛上年紀相差二十多歲的大叔，「應要彼此珍惜」，兩人相識不到一年就到法院公證結婚，卻遲未舉辦婚禮。

好景不常，黃怡雯六年前因病進行多次腦部手術，成了植物人，朱明仁扛起照顧之責，白天開計程車，晚上犧牲睡眠，為病榻妻換尿布、抽痰、拍背，最終不堪長期勞累，創世台東院將黃怡雯接進創世安養院照顧，朱明仁依舊每晚到病床旁報到，為妻拍背、按摩。

創世台東院長王玉鳳說，聊天過程得知兩人當年只有公證結婚，沒辦婚禮，又見朱明仁每天深情探視妻子，深受感動，才決定在七夕前為兩人補辦婚禮。

婚禮過程中，朱明仁坐在妻子床邊談起兩人結識、交往過程，只見植物人妻笑逐顏開，似有所感的憶起當年，朱明仁說，老婆當初願意和他這老頭子在一起很感動，不管未來怎樣都要一起走下去。