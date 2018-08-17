〈南部〉800萬救屏縣團客觀光 達成率不到5成

2018-08-17

申請截止 僅消化約350萬元

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光局今年五月中旬起斥資四千萬元欲救南部的團客觀光，屏東縣分配到八百萬元預算，原先觀光局樂觀預估屏東縣的補助將迅速在兩週內消化完畢，但申請補助至昨天截止，團客到屏東縣僅申請約三百五十萬元，達成率不到五成。

補助行程限平日 增達成難度

觀光局今年祭出的團客補助四千萬元予南高屏東澎五縣市，屏東補助由大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）核銷，旅行社每團行程須於平日（不得跨假日）至少兩天一夜、廿人以上，住宿點為合法旅宿，每人每日五百元，交通費則補助一半；每家旅行社最多申請五團，每團上限補助三萬元，必須在大鵬灣轄區的東港、林邊、小琉球，或墾丁國家公園的恆春、車城、滿州等六鄉鎮的景點拍照佐證。

南高屏東的補助原從五月十五日到六月底，但因效果不佳展延至七月十五日，申請補助結果昨天出爐，屏東縣共補助近一百二十團、總數五千二百餘人，核銷經費近三百五十萬元，在四個縣市中排第三，達成率約四成三。

鵬管處遊客增二成 墾丁減三成

屏東縣旅遊以兩天一夜為主，到墾丁及小琉球佔逾九成，大部分會經過大鵬灣，據觀光局統計，鵬管處較去年同期遊客增加二成，墾丁則下滑約三成，墾丁觀光仍持續探底。

鵬管處︰國旅轉為自由行居多

「國人旅遊型態漸漸轉型！」鵬管處官員表示，國人旅遊習慣逐漸轉為自由行趨勢，加上旅行社安排遊程往往會跨到一天的假日，在實務核銷上有困難。

旅行社業者則說，平日要湊團出遊難度甚高，墾丁確實受連續消費糾紛影響，市況仍然冷淡，這次倉促的補助團客沒有完整配套，效果不如預期，對於挽救南部觀光幾無助益。鵬管處表示，會整合旅行業者反映，做為未來政策參考。