〈台北都會〉3私校「照服科」 要招170人只來14人

2018-08-17

市府將砸1.4億元補助

〔記者蔡亞樺／台北報導〕瞄準長照產業，北市私立文德女中、開南商工及喬治高職三校開設照顧服務科，招收一七○人，卻僅十四人報名就讀，喬治高職甚至掛零，決定不開班。私校盼北市府給補助，市長柯文哲指示全力補助，教育局長曾燦金昨則表示，將整合社會局、衛生局等資源，協助私校開課、找師資與設備，以一．四億元補助款挹注私校。

喬治高職沒人報名

教育局十五、十六日舉行公私立中學校長會議，會議前夕，柯文哲與北市私校校長座談，不少校長反映招生不足等困境。昨校長會議中，私立大同高中校長陳火炎替開辦的私校「請命」，盼能爭取補助，因未來絕對會有長照人力需求。

曾燦金說，會先找衛生局、社會局討論，包括長照實習所用的設備，以及大學端的升學例如海洋大學有長照系，用策略聯盟來支持，經費就從私校補助款挹注，對學生會比較有吸引力。

教育局中等教育科長穆慧儀說，私校方面有提出「準公費生」建議，仿照師培生在大學培訓完後，分發到學校當老師的作法，國家提供資源、私校幫忙培育人才，教育局朝這方面規劃設計，將找三所私校討論具體作法。

喬治高職校長俞禮亮表示，家長不夠信任、學生沒興趣、出路不夠明確是主因，招生不如預期，今年先不開班。文德女中校長陳清煌說，絕對會開班，只是「期待教育局能幫忙」。開南商工校長邢文斐表示，目前招收十名學生，但學生少，希望教育局能協助更多學生了解課程內容。