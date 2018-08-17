〈台北都會〉公園鵝鴨頻遭攻擊 裁處數卻掛零

2018-08-17

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕市長柯文哲於競選期間便提出「友善動物城市」的政策白皮書，上任後也正式提出「台北市動物友善城市行動計畫」的十大目標。不過，市議員陳孋輝昨於議會指出，北市境內公園頻有違法釣客亂丟石頭攻擊鵝、鴨，大湖公園內禽鳥數甚至不斷減少、下落不明，至今公園處裁處件數卻掛零，批市府冷血。

陳孋輝接獲民眾反映，大湖公園有幼鵝癱軟載浮載沉，消防局大湖分隊救援幼鵝上岸，民眾送醫後獸醫師檢查發現頸部受傷，應是遭重物外力攻擊，出生才月餘的幼鵝，隔日死亡。據民眾表示，大湖公園不時有違法釣魚民眾，禁止釣魚區隨處可見釣魚用定位石頭，違法釣客不僅以丟石頭攻擊鴨鵝，亦曾發生上岸路徑被鋪滿工整樹枝，阻止牠們上岸棲息，大湖公園內禽鳥不斷減少，下落不明。

北市公園處轄管八三三座公園綠地，總面積七五○萬六○八五平方公尺，動保處陸續接獲通報各公園有鴨鵝與大冠鷲重傷，且全是人為造成，包含鈍器重擊或動力機械發射，已違反「動保法」，應處三千至一萬五千元罰鍰，還可以按次處罰之，但動物相繼於公園遭攻擊傷亡，公園處迄今裁處件數卻掛零。

工務局長允諾將檢討

陳孋輝統計，僅卅二座公園合計設置二二二具監視器，設置比率三．八％，平均三萬三八一一平方公尺設置一具監視器，其中陽明公園三十九萬七二八八平方公尺，只有一具監視器。所有公園僅有九十一位駐警，二○一六年鄰里公園移撥給公園處管理，駐警員額未增加，難以管制。

對此，工務局長彭振聲回應，受限於市府員額精簡，局處人力無法增加，不過針對監視器數量不足部分，則允諾會檢討。