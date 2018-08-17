〈台北都會〉孫立人官邸變文創基地 「畫」說古建築

2018-08-17

〔記者蕭婷方／台北報導〕位於古亭捷運站附近的陸軍聯誼廳，原本是台灣軍司令官邸由孫立人將軍居住，也是超過百年歷史的市定古蹟，建築風格為日式和風混西式，以往為軍方管理充滿神秘色彩，現對外開放，搖身一變成文創基地。力麗社福慈善基金會即日起至十月十五日，於舊官邸舉辦「回到一九一九畫說臺灣建築文化遺產展」，精選已故畫家游志忠六十幅精緻手繪畫作，以立體、透視工筆畫呈現建築，邀民眾到此喝咖啡、賞古蹟，走訪台灣歷史、藝術之美。

百年歷史 來市定古蹟賞畫喝咖啡

孫立人官邸竣工於一九○九年，為日本明治維新後的「現代化建築」，更是典型獨特的兩棟式建築物，在上個世紀由建築師森山松之助設計，曾為日治時期的總督府土木局水道課長官舍，是台灣僅次於「臺北賓館」的第二大官邸；一九五五年後轉作陸軍聯誼廳；去年起委外經營，開放為文創餐廳，長年舉辦各式藝文特展。

力麗集團子公司力揚機電董事長表示，台灣甚少有系統性地記錄荷蘭、西班牙在台以降至日治時期的歷史建物，大多也以照片方式記載，較缺乏生命力；集團總裁郭木生與已故畫家游志忠突發奇想，希望以畫復舊台灣歷史建築，便著手逐一走訪歷史建物，若已損毀者，則考證古書、老照片以畫重現。

力麗社會福利慈善事業基金會顧問蔡佰祿表示，展覽去年起於台北故事館、國定古蹟台南地方法院巡迴，今選在超過百年歷史的市定古蹟，希望民眾走入老建築細細品味台灣的時代文化。

此次共展出六十幅畫作，近半數為台灣已消失的歷史建築物，包含台北車站前「鐵道部飯店」、荷蘭「熱蘭遮城」堡壘等。民眾有興趣走訪此處，十人以上也可電洽孫立人官邸（02-23216910），預約導覽服務。